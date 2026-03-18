Afrika'da harp ilanı: '3. Dünya Savaşı çıkacak!'

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), futbol tarihinde eşine az rastlanır bir karara imza attı.



Sahada uzatmalar sonucunda Senegal'in 1-0 kazandığı 2026 Afrika Uluslar Kupası, 2 ay sonra masa başında Fas'a verildi!



Bu şoke edici karar sonrası Senegal cephesinde adeta isyan bayrağı açılırken, efsane teknik adam Claude Le Roy'dan FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya yönelik zehir zemberek açıklamalar geldi.



Salı gecesi saatler 22.30'u gösterdiğinde fünya futbolunda adeta deprem etkisi yaratan açıklama geldi. CAF Temyiz Kurulu, aylar önce oynanan ve Senegal'in sahada 1-0 üstünlüğüyle biten finalin sonucunu iptal ederek Fas'ı masa başında 3-0 hükmen galip ilan etti. Bu karar sonrası kupanın asıl sahipleri olan Senegalli oyuncularda şaşkınlık yerini büyük bir öfkeye bıraktı.



"KONUŞURSAM ÇOK AĞIR SÖYLERİM!"



L'Equipe'e konuşan ve ismini vermek istemeyen Senegalli bir as oyuncu, durumun ciddiyetini şu sözlerle özetledi: "Eğer konuşursam ağza alınmayacak şeyler söylerim, sınırları aşmaktan korkuyorum!"



MEYDAN OKUDU: "YİYORSA GELİN DE ALIN!"



Sosyal medyada ise öfke seli vardı. Senegal'in yıldız isimlerinden, Lyon forması giyen Moussa Niakhate, Dakar sokaklarındaki üstü açık otobüste kupayı kaldırdıkları o coşkulu anları paylaşarak CAF'a açıkça meydan okudu.



Madalyasını ve kupayı gösteren Niakhate, "Yiyorsa gelin de alın!" yazarken, bir sonraki paylaşımında ise "Bu bir yapay zeka değil, tamamen gerçek!" diyerek tepkisini dile getirdi.



Toulouse forması giyen Senegalli Ümit Milli oyuncu Pape Demba Diop ise Instagram hesabından, "Sanırım tımarhanenin içine düştük" diyerek kararın absürtlük seviyesine dikkat çekti.



"29 MART'TA 3. DÜNYA SAVAŞI ÇIKACAK!"



Senegal Futbol Federasyonu'nun içinden L'Equipe'e sızan bilgilere göre yetkililer öfkeden deliye döndü.



İsmi gizli tutulan kaynak, yaklaşan tehlikeyi, "Kesinlikle dehşet içindeyiz. 29 Mart'ta CAF'ın yönetim kurulu toplantısı var. Orada 3. Dünya Savaşı çıkacak!" ifadeleriyle duyurdu.



FAS CEPHESİNDEN 'SAKİN' AÇIKLAMA



Kupayı masa başında müzesine götüren Fas Kraliyet Futbol Federasyonu (FRMF) ise sessizliğini korumaya çalışarak oldukça ölçülü bir metin yayınladı. Kararı "not ettiklerini" belirten federasyon, "Amacımız asla takımların sahadaki sportif performansını tartışmak değildi, sadece kuralların uygulanmasını istedik. Kurallara saygıya ve Afrika futbolunun istikrarına bağlıyız" ifadelerini kullandı.



LE ROY: "INFANTINO, AFRİKA'NIN TRUMP'I GİBİ!"



1990-1992 yılları arasında Senegal'i çalıştıran ve şu an L'Equipe'te yorumculuk yapan efsane teknik adam Claude Le Roy ise adeta açtı ağzını yumdu gözünü!



CAF'ın bu kararını "tam bir komedi" olarak nitelendiren Le Roy, şu çarpıcı iddialarda bulundu:



"CAF Başkanı Patrice Motsepe, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun adeta bir kuklası. Başından beri bu kupayı ne pahasına olursa olsun Fas'a vermek istiyorlardı! Fas harika bir turnuva çıkardı, evet ama finalde daha iyi olan taraf kesinlikle Senegal'di."



Afrika futbolundaki tartışmalara dikkat çeken Le Roy, sözlerini şöyle noktaladı:



"Infantino kendini Afrika futbolunun Trump'ı sanıyor! İstediği her şeyi yapabileceğini düşünüyor. Bu işin arkasında bir sürü kirli oyun, bir sürü tezgah var. Senegal'in bu işin sonunda hakkını geri alacağını düşünüyorum. Şimdi konu Temyiz'e, ardından da CAS'a (Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi) gidecek. Ancak bu karar, ne yazık ki Afrika futbolunu tüm dünyanın gözünde komik duruma düşürdü."



