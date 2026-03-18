18 Mart
Liverpool-Galatasaray
23:00
18 Mart
Barcelona-Newcastle
20:45
18 Mart
Bayern Munih-Atalanta
23:00
18 Mart
Tottenham-Atletico Madrid
23:00
18 Mart
Braga-Ferencvaros
18:30
18 Mart
Alanyaspor-Kocaelispor
16:00
18 Mart
Başakşehir-Antalyaspor
20:00
18 Mart
Eyüpspor-Trabzonspor
20:00

Beşiktaş, hücumda rakiplerini solladı!

Beşiktaş, Süper Lig'de maç başına isabetli şutta zirvede yer alırken hücum istatistiklerinde de ligin en dikkat çeken takımlarından biri oldu

calendar 18 Mart 2026 10:25
Haber: Sabah, Fotoğraf: bjk.com.tr
Süper Lig'de 26 hafta geride kalırken Beşiktaş'ın hücumdaki istatistikleri göze çarptı.

Siyah-beyazlılar, ligde maç başına 6.2'lik isabetli şut ortalamasıyla ilk sırada geldi.

Siyah beyazlılar, bu alanda Galatasaray (5.9) ve Fenerbahçe'yi (6.1) geride bıraktı. Beşiktaş, hızlı geçiş hücumlarından da 7 gol bularak yine ilk sırada yer aldı. Siyah-beyazlılar, lig lideri Galatasaray'ın (55.4) ardından da 49.5'luk gol beklentisiyle Süper Lig'de bu rakamlarda ikinci sırada bulunuyor. Yine hücumda yaratılan büyük şansta da lider Galatasaray (140) ilk sırada, Beşiktaş (128) ise bu alanda ikinci sırada geliyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
