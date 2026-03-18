Beşiktaş, hücumda rakiplerini solladı!

Süper Lig'de 26 hafta geride kalırken Beşiktaş'ın hücumdaki istatistikleri göze çarptı.



Siyah-beyazlılar, ligde maç başına 6.2'lik isabetli şut ortalamasıyla ilk sırada geldi.



Siyah beyazlılar, bu alanda Galatasaray (5.9) ve Fenerbahçe'yi (6.1) geride bıraktı. Beşiktaş, hızlı geçiş hücumlarından da 7 gol bularak yine ilk sırada yer aldı. Siyah-beyazlılar, lig lideri Galatasaray'ın (55.4) ardından da 49.5'luk gol beklentisiyle Süper Lig'de bu rakamlarda ikinci sırada bulunuyor. Yine hücumda yaratılan büyük şansta da lider Galatasaray (140) ilk sırada, Beşiktaş (128) ise bu alanda ikinci sırada geliyor.



