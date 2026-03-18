Her yıl büyük bir gurur ve minnetle kutlanan, aynı zamanda vatan uğruna can veren kahraman şehitlerimizin anıldığı bu özel günde, sokakların kırmızı beyaza bürünüp bürünmeyeceği merak konusu oluyor. Resmi törenlerin yapıldığı ve anma programlarının düzenlendiği bu anlamlı tarihte, vatandaşlar da kendi binalarına Türk bayrağı asıp asamayacaklarını öğrenmek istiyor. Peki, 18 Mart Çanakkale Zaferi bayrak asılır mı?



Türk milletinin bağımsızlık inancının tüm dünyaya ilan edildiği 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, milli şuurun en yüksek seviyede hissedildiği günlerden biridir. Mevzuatta ulusal bayramlar statüsünde resmi tatil olmasa da, bu anlamlı günde kamu kurumlarında, okullarda ve meydanlarda düzenlenen törenler kapsamında Türk bayrağı dalgalandırılır. Vatandaşlar da şehitlerimize duydukları saygıyı ve zaferin gururunu yaşatmak amacıyla evlerine, balkonlarına ve iş yerlerine gönüllü olarak büyük bir onurla Türk bayrağı asabilirler.

Türk Bayrağı Kanunu'na göre milli bayramlarda ve genel tatil günlerinde resmi kurumlara bayrak asılması zorunluluğu bulunurken, 18 Mart tarihi resmi tatil statüsünde yer almadığı için sivil vatandaşlar veya özel işletmeler için yasal bir bayrak asma zorunluluğu yoktur. Ancak milli bir vefa borcu olarak her yıl 18 Mart'ta yurdun dört bir yanı vatandaşların kendi inisiyatifiyle astığı bayraklarla donatılır. Şehitlerimizi anmak için asılan bayraklar, günün anlam ve önemine eşlik eder.





