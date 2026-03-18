Arefe günü noterler açık mı, çalışıyor mu? 2026

Ramazan ve Kurban Bayramı öncesindeki arefe günleri, yasal mevzuata göre "yarım gün" resmi tatil statüsünde değerlendirilmektedir. Bu durum, Adalet Bakanlığı'na ve Türkiye Noterler Birliği'ne bağlı olarak hizmet veren noterliklerin de çalışma takvimini doğrudan etkilemektedir. Bayram tatiline çıkmadan önce evrak işlemlerini son güne bırakanların, kapıda mağduriyet yaşamaması için belirlenen mesai saatlerine harfiyen uyması gerekmektedir. Peki, arefe günü noterler açık mı 2026?

2026 yılındaki Ramazan ve Kurban Bayramı arefelerinde Türkiye genelindeki tüm noterler, sabah saatlerinden itibaren mesaiye başlayarak vatandaşlara hizmet vermeye devam etmektedir. Yarım gün tatil kuralı gereği, sabahın erken saatlerinden öğlene kadar olan dilimde araç devri, imza sirküleri veya tasdik gibi tüm resmi işlemlerinizi şubelerden sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Peki, 2026 arefe günü noterler kaça kadar açık, öğleden sonra işlem yapılır mı?

Yarım günlük resmi tatil uygulaması sebebiyle noterler, arefe günü sabah saat 09.00'da mesaiye başlamakta ve Türkiye Noterler Birliği (TNB) sistemlerinin kapanacağı saat olan öğlen 12.30'a kadar kesintisiz işlem almaktadır. Ancak saat 12.30 itibarıyla resmi tatil süreci başladığı için tüm noter şubeleri kapanmakta ve öğleden sonra hiçbir yasal işlem, alım-satım veya vekaletname onayı yapılamamaktadır. Peki, arefe günü öğleden sonra veya bayramda nöbetçi noter var mı?

Normal şartlarda hafta sonları vatandaşların acil işlemleri için devreye alınan "Nöbetçi Noter" uygulaması, dini bayram tatillerini ve arefe günü öğleden sonrasını kapsamamaktadır. Arefe günü saat 12.30'da sistemlerin kapanmasıyla birlikte başlayan resmi tatil boyunca (bayramın 1., 2. ve 3. günleri de dahil olmak üzere) nöbetçi noterler de dahil hiçbir şube hizmet vermemektedir. Tüm resmi noter işlemleri, bayram tatilinin bitmesinin ardından başlayacak olan ilk resmi iş gününe devredilmektedir.