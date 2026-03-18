Haber Tarihi: 18 Mart 2026 15:07 - Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2026 15:07

Arefe günü noterler açık mı, çalışıyor mu? 2026

Bayram tatili öncesinde araç alım satımı, vekaletname veya tapu devri gibi resmi işlemlerini halletmek isteyen milyonlarca vatandaşın gözü noterlerin çalışma saatlerine çevrildi. Özellikle yaklaşan 2026 yılı dini bayram tatilleri öncesinde resmi kurumlarda işi olanlar, arama motorlarında günün en çok merak edilen sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, arefe günü noterler açık mı 2026? 2026 arefe günü noterler çalışıyor mu? İşte detaylar…

Arefe günü noterler açık mı, çalışıyor mu? 2026
Ramazan ve Kurban Bayramı öncesindeki arefe günleri, yasal mevzuata göre "yarım gün" resmi tatil statüsünde değerlendirilmektedir. Bu durum, Adalet Bakanlığı'na ve Türkiye Noterler Birliği'ne bağlı olarak hizmet veren noterliklerin de çalışma takvimini doğrudan etkilemektedir. Bayram tatiline çıkmadan önce evrak işlemlerini son güne bırakanların, kapıda mağduriyet yaşamaması için belirlenen mesai saatlerine harfiyen uyması gerekmektedir. Peki, arefe günü noterler açık mı 2026?
AREFE GÜNÜ NOTERLER AÇIK MI 2026?

2026 yılındaki Ramazan ve Kurban Bayramı arefelerinde Türkiye genelindeki tüm noterler, sabah saatlerinden itibaren mesaiye başlayarak vatandaşlara hizmet vermeye devam etmektedir. Yarım gün tatil kuralı gereği, sabahın erken saatlerinden öğlene kadar olan dilimde araç devri, imza sirküleri veya tasdik gibi tüm resmi işlemlerinizi şubelerden sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Peki, 2026 arefe günü noterler kaça kadar açık, öğleden sonra işlem yapılır mı?

2026 AREFE GÜNÜ NOTERLER KAÇA KADAR AÇIK, ÖĞLEDEN SONRA İŞLEM YAPILIR MI?

Yarım günlük resmi tatil uygulaması sebebiyle noterler, arefe günü sabah saat 09.00'da mesaiye başlamakta ve Türkiye Noterler Birliği (TNB) sistemlerinin kapanacağı saat olan öğlen 12.30'a kadar kesintisiz işlem almaktadır. Ancak saat 12.30 itibarıyla resmi tatil süreci başladığı için tüm noter şubeleri kapanmakta ve öğleden sonra hiçbir yasal işlem, alım-satım veya vekaletname onayı yapılamamaktadır. Peki, arefe günü öğleden sonra veya bayramda nöbetçi noter var mı?

AREFE GÜNÜ ÖĞLEDEN SONRA VEYA BAYRAMDA NÖBETÇİ NOTER VAR MI?

Normal şartlarda hafta sonları vatandaşların acil işlemleri için devreye alınan "Nöbetçi Noter" uygulaması, dini bayram tatillerini ve arefe günü öğleden sonrasını kapsamamaktadır. Arefe günü saat 12.30'da sistemlerin kapanmasıyla birlikte başlayan resmi tatil boyunca (bayramın 1., 2. ve 3. günleri de dahil olmak üzere) nöbetçi noterler de dahil hiçbir şube hizmet vermemektedir. Tüm resmi noter işlemleri, bayram tatilinin bitmesinin ardından başlayacak olan ilk resmi iş gününe devredilmektedir.

