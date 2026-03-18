Beşiktaş ile Kasımpaşa, 46. randevuda

18 Mart
Liverpool-Galatasaray
23:00
18 Mart
Barcelona-Newcastle
20:45
18 Mart
Bayern Munih-Atalanta
23:00
18 Mart
Tottenham-Atletico Madrid
23:00
18 Mart
Braga-Ferencvaros
18:30
18 Mart
Alanyaspor-Kocaelispor
16:00
18 Mart
Başakşehir-Antalyaspor
20:00
18 Mart
Eyüpspor-Trabzonspor
20:00

18 Mart 2026 14:25
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş ile Kasımpaşa, 19 Mart Perşembe günü oynanacak maçla Süper Lig'de 46. kez karşı karşıya gelecek. 

İki takım arasındaki puan 45 mücadelesinde siyah-beyazlılar 26 galibiyet alırken lacivert-beyazlılar, 9 kez kazandı. Taraflar, 10 müsabakada eşitliği bozamadı.

Beşiktaş, rakip fileleri 90 kez havalandırırken Kasımpaşa, 54 gol kaydetti.

Beşiktaş ile Kasımpaşa, iki aşamalı oynanan 1962-1963 sezonunda hem beyaz hem de final grubunda birlikte yer aldığı için birbirleriyle toplam 4 maç yaptı.

BEŞİKTAŞ İÇ SAHADA ÜSTÜN 

İki takım, siyah-beyazlıların ev sahipliğinde 24. kez karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, rakibini ağırladığı 23 müsabakada galibiyetlerde 16-4 üstünlük kurarken taraflar arasındaki 3 karşılaşma, berabere sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, söz konusu maçlarda 50, Kasımpaşa ise 29 gol kaydetti.

Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nın yapıldığı dönemde rakibiyle 2013-14'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda, 2014-15 ve 2015-16 sezonlarında ise Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi.

EN FARKLI SONUÇLAR 

Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 2014-15 sezonunda 5-1, 1963-64'te de 4-0'lık sonuçlarla aldı.

Kasımpaşa ise 2018-19 sezonunda siyah-beyazlı ekibi 4-1, 2020-21'de ise 3-0 yenerek rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetlerine imza attı.

Takımlar arasındaki Beşiktaş'ın 2022-23 sezonunda 5-2, 2007-08'de 4-2'lik skorla kazandığı 2015-2016'da ise 3-3 beraberlikle sonuçlanan karşılaşmalar, en gollü müsabakalar olarak kayıtlara geçti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.