Mazot gübre desteği ne zaman yatacak 2026? 2026 mazot gübre desteği yattı mı?

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde yürütülen ve üreticilerin Ziraat Bankası hesaplarına aktarılan tarımsal destek ödemeleri, ekim ve hasat dönemlerinde hayati bir rol oynuyor. Artan girdi maliyetleri karşısında rahat bir nefes almak isteyen çiftçiler, hesaplarına geçecek olan ödeme takvimini yakından takip ediyor. Peki, mazot gübre desteği ne zaman yatacak 2026?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen 2026 yılı tarımsal destekleme bütçesi kapsamında çiftçilere yapılacak olan mazot ve gübre desteği ödemelerinin tarihleri büyük ölçüde netleşmeye başladı. Genellikle her yılın ilk çeyreğinde, özellikle şubat ve mart aylarında çiftçilerin kullanımına sunulan bu fonlar, cuma günleri itibarıyla hesaplara aktarılmaya başlanıyor. Bakanlık yetkililerinden gelecek resmi duyurularla birlikte ödeme takvimi kesinleşiyor. Peki, 2026 mazot gübre desteği yattı mı, hesaplara geçti mi?

Bakanlığın yürüttüğü çalışmalar ve Ziraat Bankası'nın entegrasyon süreci doğrultusunda, 2026 yılı için belirlenen mazot ve gübre desteklerinin bir kısmı hesaplara yatırılmaya başlandı. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olan ve başvuru şartlarını eksiksiz yerine getiren üreticilerin hesaplarına, belirlenen takvim çerçevesinde kademeli olarak para transferleri gerçekleştiriliyor. Ancak ödemelerin tek seferde değil, belirli bir sıralamaya göre yapıldığını unutmamak gerekiyor. Peki, TC kimlik son rakamına göre tarımsal destek ödemeleri sorgulama nasıl yapılır?

Tarımsal destek ödemeleri, Ziraat Bankası altyapısı üzerinden çiftçilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre belirlenen günlerde hesaplara aktarılmaktadır. Kimlik numarasının son hanesi 0, 2, 4, 6 ve 8 olan vatandaşlar için farklı ödeme günleri tayin edilerek banka şubelerindeki yığılmaların önüne geçilmesi hedeflenir. Çiftçiler, ödemelerinin hesaplarına yatıp yatmadığını e-Devlet kapısı üzerinden "Tarım ve Orman Bakanlığı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Sorgulama" ekranından veya Ziraat Bankası mobil ve internet şubelerinden saniyeler içinde kolayca öğrenebilirler.