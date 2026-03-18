UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu rövanş mücadelesi 19 Mart Perşembe günü oynanacak maçlarla başlayacak.
Son 16 turunda yarın yapılacak 8 karşılaşmada rakiplerini eleyen takımlar, adlarını çeyrek finale yazdıracak.
Tarihinde ilk kez katıldığı Konferans Ligi'nde son 16 takım arasına kalma başarısı gösteren Samsunspor, sahasındaki ilk maçta 3-1 yenildiği Rayo Vallecano ile Madrid Vallecas Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Son 16 turu rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:
20.45 AEK Larnaca (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) - Crystal Palace (İngiltere): (0-0)
20.45 Rakow (Polonya)-Fiorentina (İtalya): (1-2)
20.45 AEK (Yunanistan)-Celje (Slovenya): (4-0)
20.45 Mainz (Almanya)-Sigma Olomouc (Çekya): (0-0)
23.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Lech Poznan (Polonya): (3-1)
23.00 Sparta Prag (Çekya) - AZ Alkmaar (Hollanda): (1-2)
23.00 Rayo Vallecano (İspanya) - Samsunspor: (3-1)
23.00 Strasbourg (Fransa)-Rijeka (Hırvatistan): (2-1)
UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|26
|20
|4
|2
|62
|18
|64
|2
|Fenerbahçe
|27
|17
|9
|1
|61
|28
|60
|3
|Trabzonspor
|26
|17
|6
|3
|52
|29
|57
|4
|Beşiktaş
|26
|14
|7
|5
|47
|30
|49
|5
|Göztepe
|26
|11
|10
|5
|30
|20
|43
|6
|Başakşehir
|26
|12
|6
|8
|44
|30
|42
|7
|Samsunspor
|26
|8
|11
|7
|29
|31
|35
|8
|Kocaelispor
|27
|9
|6
|12
|23
|32
|33
|9
|Gaziantep FK
|27
|8
|9
|10
|36
|46
|33
|10
|Alanyaspor
|27
|6
|13
|8
|33
|32
|31
|11
|Rizespor
|26
|7
|9
|10
|32
|36
|30
|12
|Konyaspor
|26
|6
|9
|11
|30
|39
|27
|13
|Gençlerbirliği
|26
|6
|7
|13
|28
|36
|25
|14
|Antalyaspor
|26
|6
|6
|14
|25
|43
|24
|15
|Kasımpaşa
|26
|5
|9
|12
|22
|36
|24
|16
|Eyüpspor
|26
|5
|7
|14
|19
|37
|22
|17
|Kayserispor
|26
|3
|11
|12
|20
|48
|20
|18
|Karagümrük
|26
|4
|5
|17
|24
|46
|17