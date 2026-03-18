18 Mart
Liverpool-Galatasaray
23:00
18 Mart
Barcelona-Newcastle
20:45
18 Mart
Bayern Munih-Atalanta
23:00
18 Mart
Tottenham-Atletico Madrid
23:00
18 Mart
Braga-Ferencvaros
18:30
18 Mart
Alanyaspor-Kocaelispor
2-038'
18 Mart
Başakşehir-Antalyaspor
20:00
18 Mart
Eyüpspor-Trabzonspor
20:00

Göztepe'nin savunması alarm verdi

Göztepe, son 4 maçta kalesinde 8 gol görerek savunmada düşüş yaşadı.

18 Mart 2026 16:35
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'de evinde Corendon Alanyaspor'la 2-2 berabere kalıp kazanamama serisini 6 maça çıkaran ve milli araya 43 puanla giren Göztepe, son 4 maçta savunmada alarm verdi.

Bu sezon defans performansıyla sadece Süper Lig'in değil Avrupa'nın da en iyileri arasına adını yazdıran sarı-kırmızılılar, geride kalan 4 maçta 8 gol yedi.

Beşiktaş'a deplasmanda 4-0 kaybedip evinde ikas Eyüpspor'la golsüz berabere kalan Göz-Göz, RAMS Başakşehir FK'ya 2-1 mağlup oldu, Alanyaspor'la ise 90+8'inci dakikada yediği golle 2-2 berabere kaldı.

 Son 4 müsabakası baz alındığında Göztepe, maç başına kalesinde ortalama 2 gol görmüş oldu. Buna rağmen 26 maçta toplam 20 gol yiyen Göztepe, 18 kez rakiplerine kalesini açan lider Galatasaray'dan sonra en başarılı ikinci takım oldu.

Teknik direktör Stanimir Stoilov ise yenilen gollerin yaptıkları basit hatalardan kaynaklandığını söyledi. Savunma anlamında genel olarak başarılı bir performans ortaya koyduklarını belirten Bulgar teknik adam, "Kaybettiğimiz toplar kalemize gol olarak döndü, daha dikkatli olacağız. Son Alanyaspor maçında savunma olarak kötü değildik. Ancak daha iyi olmak için çabalayacağız" dedi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 28 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 29 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.