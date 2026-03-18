Haber Tarihi: 18 Mart 2026 18:03 - Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2026 18:03

YÖKDİL 2 ne zaman? 2026 ÖSYM başvuru takvimi

2026 yılının ilk YÖKDİL sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler bir sonraki oturuma çevrildi. YÖKDİL/2 sınav tarihi ve başvuru süreci ÖSYM tarafından açıklanan 2026 takvimiyle netleşti. Akademik kariyer hedefleyen adaylar, ikinci oturumun tarihini ve başvuru günlerini araştırıyor.

YÖKDİL 2 sınav tarihi ve başvuru takvimi, 2026 yılının ilk YÖKDİL sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Akademik kariyer planlayan binlerce kişi, YÖKDİL/2'nin ne zaman yapılacağını ve başvuru tarihlerini merak ediyor.
YÖKDİL 2 NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından açıklanan 2026 sınav takvimine göre YÖKDİL/2 sınavı 2 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

YÖKDİL, özellikle yüksek lisans, doktora ve akademik kadro başvurularında yabancı dil yeterliliğini belgelemek isteyen adaylar için kritik bir sınav olarak öne çıkıyor. Bu nedenle sınav tarihi yaklaşırken adayların hazırlık süreçlerini planlaması büyük önem taşıyor.

YÖKDİL 2 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
YÖKDİL/2 başvuruları 16 Haziran 2026 tarihinde başlayacak ve 24 Haziran 2026 tarihine kadar devam edecek. Başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru günü ise 30 Haziran 2026 olarak açıklandı.

Başvurular ÖSYM'nin resmi başvuru sistemi üzerinden yapılacak. Adayların başvuru sürecinde bilgilerini eksiksiz şekilde girmesi ve sınav ücretini zamanında yatırması gerekiyor. Sınav sonuçlarının ise 21 Ağustos 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.

