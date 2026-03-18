Haber Tarihi: 18 Mart 2026 19:20 - Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2026 19:20

EYÜPSPOR TRABZONSPOR CANLI İZLE ŞİFRESİZ (EYÜP TS BEIN SPORTS 1 İZLE)

Eyüpspor Trabzonspor maçı şifresiz bein Sports izle | beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek olan Eyüpspor Trabzonspor maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Eyüpspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Eyüpspor Trabzonspor maçı şifresiz yayın izleme detayları

Eyüpspor Trabzonspor maçı canlı bein Sports 1 yayını! Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında ikas Eyüpspor ile Trabzonspor Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
EYÜPSPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ RADYODA?

ikas Eyüpspor ile Trabzonspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER


Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha, Onguene, Bedirhan, Umut Meraş, Taşkın, Baran Ali, Legowski, Torres, Metehan, Umut Bozok.

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Oulai, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu.



TRABZONSPOR İLE EYÜPSPOR'UN 4. RANDEVUSU

Trabzonspor ile ikas Eyüpspor Süper Lig'in 27'nci haftasında 18 Mart Çarşamba günü yapacakları maçla 4'üncü kez karşı karşıya gelecek. İki takımın ligde bugüne dek oynadıkları 3 maçta Trabzonspor'un 2 galibiyeti bulunurken, 1 maç da berabere sonuçlandı. Trabzonspor Süper Lig'in 27'nci haftasında 18 Mart Çarşamba günü deplasmanda ikas Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.

GEÇMİŞ EYÜPSPOR - TRABZONSPOR MAÇLARINDA NE OLDU?

Geçen sezon Süper Lig'de yer alan ikas Eyüpspor ile Trabzonspor takımları bugüne kadar 3 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda bordo-mavili takım 2 maçta galip gelirken 1 maç da berabere sonuçlandı. 2025-26 sezonunun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma 2-0 Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

EYÜPSPOR TRABZONSPOR MAÇI HAKEMİ

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında ikas Eyüpspor ile deplasmanda mücadele edecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır, yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

EYÜPSPOR TRABZONSPOR MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMLARI

Ligde 57 puanla 3. sırada yer alan Karadeniz ekibi, ikas Eyüpspor karşısında kazanarak zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor. Sezonda deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve Zecorner Kayserispor'u 3-1, Çaykur Rizespor'u 1-0 yenen bordo-mavililer, galibiyet serisini 5 maça taşımaya çalışacak. 22 puanla 16'ncı sırada yer alan ikas Eyüpspor ise sahasında puan ya da puanlar alarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

TRABZONSPOR'DA 4 İSİM CEZA SINIRINDA

Trabzon temsilcisinde Oulai, Savic, Folcarelli ve Muçi, kart görmeleri halinde ligin 28. haftasında Galatasaray ile Papara Park'ta oynanacak karşılaşmada görev alamayacak.

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER

Trabzonspor'da Batagov ve Visca'nın sakatlıkları bulunuyor.

 

 

