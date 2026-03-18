18 Mart
Liverpool-Galatasaray
23:00
18 Mart
Barcelona-Newcastle
20:45
18 Mart
Bayern Munih-Atalanta
23:00
18 Mart
Tottenham-Atletico Madrid
23:00
18 Mart
Braga-Ferencvaros
18:30
18 Mart
Alanyaspor-Kocaelispor
5-0
18 Mart
Başakşehir-Antalyaspor
20:00
18 Mart
Eyüpspor-Trabzonspor
20:00

Capello'dan Rosenior'a; "Aklını kaçırmış"

Fabio Capello, Chelsea Teknik Direktörü Liam Rosenior'u ağır sözlerle eleştirdi.

calendar 18 Mart 2026 18:03
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Chelsea Teknik Direktörü Liam Rosenior, Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain eşleşmesinde dikkat çeken bir harekete imza attı.

Rosenior, 5-2 kaybettikleri ilk maçın rövanşında sahalarında PSG'yi ağırladıkları maçın 84. dakikasında Alejandro Garnacho'ya taktik kağıt uzattı. Söz konusu dakikada 3-0 geride olan Chelsea'de teknik direktör Liam Rosenior'un bu hareketi büyük dikkat çekti.

Fabio Capello, Rosenior'un bu hareketini sert sözlerle eleştirdi. Capello, İngiliz teknik adam için "Aklını kaçırmış." diye konuştu.

Sözlerine devam eden Fabio Capello, "Oyuncuları güldürecek bir şey. yaptı. O notla sahaya girdiğinde Garnacho'nun yüzünü gördünüz; sanki "Bana ne diyorsun?" der gibiydi." dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
