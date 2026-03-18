Capello'dan Rosenior'a; 'Aklını kaçırmış'

Chelsea Teknik Direktörü Liam Rosenior, Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain eşleşmesinde dikkat çeken bir harekete imza attı.
Rosenior, 5-2 kaybettikleri ilk maçın rövanşında sahalarında PSG'yi ağırladıkları maçın 84. dakikasında Alejandro Garnacho'ya taktik kağıt uzattı. Söz konusu dakikada 3-0 geride olan Chelsea'de teknik direktör Liam Rosenior'un bu hareketi büyük dikkat çekti.
Fabio Capello, Rosenior'un bu hareketini sert sözlerle eleştirdi. Capello, İngiliz teknik adam için "Aklını kaçırmış." diye konuştu.
Sözlerine devam eden Fabio Capello, "Oyuncuları güldürecek bir şey. yaptı. O notla sahaya girdiğinde Garnacho'nun yüzünü gördünüz; sanki "Bana ne diyorsun?" der gibiydi." dedi.
84' Chelsea 0-3 Paris Saint-Germain
