Altın Neden Düşüyor? 2026 Altın Fiyatları Neden Düştü, Düşüş Sürecek mi?

Küresel piyasalarda Orta Doğu'daki savaşın seyri dikkatle takip edilirken, altın fiyatlarında sınırlı da olsa satış baskısı devam ediyor. Basra Körfezi ve Kızıldeniz'deki lojistik problemlerinin petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarını yukarı çekmesinin ardından, yüksek enflasyon ve yüksek faiz endişeleri altın fiyatlarını frenliyor.

Günlerdir 5.000 dolara yakın seviyelerde defansa çekilen ons fiyatı, bugünkü işlemlerde de TSİ 06:15 itibarıyla 4.995 dolara yakın seyrediyor.

İçeride de spot piyasada işlem gören 18 Mart 2026 gram altın fiyatı 7.100 TL'den güne başlıyor. Kapalıçarşı'daki kuyumcularda ise fiziki gram altın satış fiyatı 7.290 TL'den gerçekleşiyor.

Piyasalarda dikkatler bu akşam açıklanacak FED faiz kararına çevrildi. ABD Merkez Bankasının faiz oranını %3,50-%3,75 bandında sabit tutması bekleniyor.

Ancak FED Başkanı Powell tarafından yapılacak açıklamalarda, gelecek dönemde nasıl bir politika izlenebileceği konusunda ipuçları aranacak. FED'in enflasyonist risklere vurgu yaparak "daha şahin" bir sinyal vermesi halinde kıymetli metallerde de satış baskısının artabileceği ifade ediliyor.

Emtia fiyatlarındaki yükselişin ardından dünyada dolar talebinin arttığı görülmüş ve dolar endeksinde yeniden yukarı yönlü hareketlilik başlamıştı. ABD tahvil getirilerinde de yükselişler yaşanmış, bu durum altın fiyatlarında zayıf görünümü beraberinde getirmişi.

Analistler ons fiyatı için 5.000-4.850 dolar bandını ilk destek olarak gösterirken, altın fiyatlarının da bu bölgede bekleyişe geçtiği görülüyor.

Bu arada yılın başında FED'den 2026'da en az 0,50 baz puan ve toplamda 2 faiz indirimi beklenirken, bugün bu beklentiler 0,25 baz puanın da altına geriledi.

Atlanta FED tarafından opsiyon fiyatlamalarına bakılarak yapılan tahminlere göre ise, önümüzdeki üç ay içinde faiz artırımı olasılığı %25 olarak öne çıktı. Faiz indirimi olasılığı ise %20'de kaldı. Bu tahminler, kısa vadeli FED faiz beklentilerinde dikkat çekici bir terse dönüşe işaret etti.

Analistler, piyasadaki bu belirsizliklere atıfta bulunarak, altın başta olmak üzere kıymetli metaller için FED beklentilerinin bugün çok daha önemli hale geldiğini aktarıyor.