Eyüpspor Trabzonspor ücretsiz izle | Eyüpspor Trabzonspor maçı canlı yayın linki
Haber Tarihi: 18 Mart 2026 19:20 -
Güncelleme Tarihi:
18 Mart 2026 19:20
Eyüpspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Eyüpspor Trabzonspor maçı şifresiz yayın izleme detayları
Trabzonspor ile ikas Eyüpspor Süper Lig'in 27'nci haftasında 18 Mart Çarşamba günü yapacakları maçla 4'üncü kez karşı karşıya gelecek. İki takımın ligde bugüne dek oynadıkları 3 maçta Trabzonspor'un 2 galibiyeti bulunurken, 1 maç da berabere sonuçlandı. Trabzonspor Süper Lig'in 27'nci haftasında 18 Mart Çarşamba günü deplasmanda ikas Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.
GEÇMİŞ EYÜPSPOR - TRABZONSPOR MAÇLARINDA NE OLDU?
Geçen sezon Süper Lig'de yer alan ikas Eyüpspor ile Trabzonspor takımları bugüne kadar 3 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda bordo-mavili takım 2 maçta galip gelirken 1 maç da berabere sonuçlandı. 2025-26 sezonunun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma 2-0 Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona erdi.
EYÜPSPOR TRABZONSPOR MAÇI HAKEMİ
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında ikas Eyüpspor ile deplasmanda mücadele edecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır, yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
EYÜPSPOR TRABZONSPOR MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMLARI
Ligde 57 puanla 3. sırada yer alan Karadeniz ekibi, ikas Eyüpspor karşısında kazanarak zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor. Sezonda deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve Zecorner Kayserispor'u 3-1, Çaykur Rizespor'u 1-0 yenen bordo-mavililer, galibiyet serisini 5 maça taşımaya çalışacak. 22 puanla 16'ncı sırada yer alan ikas Eyüpspor ise sahasında puan ya da puanlar alarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.
TRABZONSPOR'DA 4 İSİM CEZA SINIRINDA
Trabzon temsilcisinde Oulai, Savic, Folcarelli ve Muçi, kart görmeleri halinde ligin 28. haftasında Galatasaray ile Papara Park'ta oynanacak karşılaşmada görev alamayacak.
TRABZONSPOR'DA EKSİKLER
Trabzonspor'da Batagov ve Visca'nın sakatlıkları bulunuyor.
