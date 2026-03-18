18 Mart
Liverpool-Galatasaray
23:00
18 Mart
Barcelona-Newcastle
2-230'
18 Mart
Bayern Munih-Atalanta
23:00
18 Mart
Tottenham-Atletico Madrid
23:00
18 Mart
Braga-Ferencvaros
4-0
18 Mart
Alanyaspor-Kocaelispor
5-0
18 Mart
Başakşehir-Antalyaspor
0-055'
18 Mart
Eyüpspor-Trabzonspor
0-055'

Gomis'ten Galatasaray için mesaj

Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis, Liverpool karşılaşması öncesi sarı-kırmızılılar ve 18 Mart için bir paylaşımda bulundu.

calendar 18 Mart 2026 20:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis, Liverpool karşılaşması öncesi sarı-kırmızılılar ve 18 Mart için bir paylaşımda yaptı.

Gomis'in paylaşımı şu şekilde:

"Bugün 18 Mart. Türk tarihi için çok önemli bir gün. Çanakkale'de büyük zafer günü. Kutlu olsun.

Galatasaray için de 18 Mart çok önemli bir gün olabilir. Anfield, Liverpool deplasmanı hiçbir takım için, hiçbir tarihte kolay olmamıştır. Ama konu Galatasaray. Ortada iyi bir kadro, iyi bir teknik direktör, büyük bir hedef var. Yapabileceklerine, bu potansiyele sahip olduklarına inanıyorum.

Başarılar Aslanlar, başarılar Okan hoca! Şimdi son ana kadar sahada savaşma zamanı!"



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 17 7 3 52 29 58
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 27 5 8 14 19 37 23
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
