Gomis'ten Galatasaray için mesaj

Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis, Liverpool karşılaşması öncesi sarı-kırmızılılar ve 18 Mart için bir paylaşımda yaptı.
Gomis'in paylaşımı şu şekilde:
"Bugün 18 Mart. Türk tarihi için çok önemli bir gün. Çanakkale'de büyük zafer günü. Kutlu olsun.
Galatasaray için de 18 Mart çok önemli bir gün olabilir. Anfield, Liverpool deplasmanı hiçbir takım için, hiçbir tarihte kolay olmamıştır. Ama konu Galatasaray. Ortada iyi bir kadro, iyi bir teknik direktör, büyük bir hedef var. Yapabileceklerine, bu potansiyele sahip olduklarına inanıyorum.
Başarılar Aslanlar, başarılar Okan hoca! Şimdi son ana kadar sahada savaşma zamanı!"
