18 Mart
Liverpool-Galatasaray
23:00
18 Mart
Barcelona-Newcastle
7-2
18 Mart
Bayern Munih-Atalanta
23:00
18 Mart
Tottenham-Atletico Madrid
23:00
18 Mart
Braga-Ferencvaros
4-0
18 Mart
Alanyaspor-Kocaelispor
5-0
18 Mart
Başakşehir-Antalyaspor
0-0
18 Mart
Eyüpspor-Trabzonspor
0-1

Jhon Duran golünü attı, Zenit kazandı!

Kariyerine Rusya'da devam eden Jhon Duran, Zenit'te ikinci golünü attı ve yeni takımına galibiyeti getirdi.

18 Mart 2026 21:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe'den Rusya Ligi takımlarından Zenit'e transfer olan Jhon Duran, ikinci golünü attı.

Zenit'in kupada Makhachkala ile karşılaştığı maçın ilk yarısının bitmesine kısa bir süre kala penaltı düdüğü çaldı. Jhon Duran penaltı vuruşunu gole çevirdi ve Zenit karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Rus ekibi Zenit'te 5. maçında ilk golünün ardından ikinci golü de penaltıdan atan Jhon Duran, büyük bir sevinç yaşadı.

Öte yandan maça ilk 11'de başlayan ve bir gol atan Kolombiyalı futbolcu Jhon Duran, maç.ın 66. dakikasında yerini Alexander Sobolev'e bıraktı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.