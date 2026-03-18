18 Mart
Liverpool-Galatasaray
23:00
18 Mart
Barcelona-Newcastle
2-229'
18 Mart
Bayern Munih-Atalanta
23:00
18 Mart
Tottenham-Atletico Madrid
23:00
18 Mart
Braga-Ferencvaros
4-0
18 Mart
Alanyaspor-Kocaelispor
5-0
18 Mart
Başakşehir-Antalyaspor
0-053'
18 Mart
Eyüpspor-Trabzonspor
0-054'

Fenerbahçe'den prim haberleri için açıklama!

Fenerbahçe, son dönemdeki prim haberleri için resmi siteden açıklama yaptı.

calendar 18 Mart 2026 20:07 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2026 20:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Sarı-lacivertlilerin açıklamasında, "Oyuncularımızın bu tür başlıklar üzerinden yıpratılmasına yol açan yaklaşımlara karşı gerekli hassasiyet gösterilmiş; aile içindeki bir konuşmayı maksadını aşacak şekilde dışarıya taşıyan kişiyle yollarımız ayrılmıştır. Göreve geldiğimiz günden bu yana kulübümüzde planlı bir prim sistemi uygulanmakta olup, bu sistem oyuncularımızla karşılıklı mutabakatla belirlenmiş ve aynı çerçevede devam etmektedir. Tüm ödemeler belirlenen sistem doğrultusunda, zamanında ve eksiksiz şekilde gerçekleştirilmektedir." denildi.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Son günlerde kamuoyuna yansıyan ve yaklaşık bir ay önce Trabzon maçı dönüşünde uçakta geçtiği iddia edilen diyaloglara ilişkin bazı ifadelerin, bağlamından koparılarak farklı bir amaçla servis edildiğini görmekteyiz.

Söz konusu diyalog, aile içinde, oyuncularımızla gerçekleşen ve profesyonel futbolun doğası gereği her takımda benzer şekilde yaşanabilecek son derece doğal bir iletişimin parçasıdır.

Futbolun içinde bu tür sohbetler ve zaman zaman espri düzeyinde geçen konuşmalar olağandır. Bu tür anlık diyaloglar üzerinden takımımıza dair farklı anlamlar çıkarılması futbolun doğasına aykırıdır.

Oyuncularımızın bu tür başlıklar üzerinden hedef haline getirilmesine müsaade etmeyiz.

Bu takım, sezon boyunca sahada ortaya koyduğu mücadele, birliktelik ve karakterle Fenerbahçe formasının ne anlama geldiğini defalarca göstermiştir.

Bu emeği ve bu duruşu tek bir başlık üzerinden tartışmaya açmak, bu formayı taşıyan oyuncularımıza haksızlıktır.

Fenerbahçe; teknik ekibi, oyuncuları ve yönetimiyle bir bütündür. Bu bütünlüğü hedef alan hiçbir girişime alan açılmayacaktır.

Göreve geldiğimiz günden bu yana kulübümüzde planlı bir prim sistemi uygulanmakta olup, bu sistem oyuncularımızla karşılıklı mutabakatla belirlenmiş ve aynı çerçevede devam etmektedir. Tüm ödemeler belirlenen sistem doğrultusunda, zamanında ve eksiksiz şekilde gerçekleştirilmektedir.

Oyuncularımızın bu tür başlıklar üzerinden yıpratılmasına yol açan yaklaşımlara karşı gerekli hassasiyet gösterilmiş; aile içindeki bir konuşmayı maksadını aşacak şekilde dışarıya taşıyan kişiyle yollarımız ayrılmıştır.

Futbol takımımızın tek odağı; teknik direktörümüz Domenico Tedesco önderliğinde, oyuncularımızla birlikte önümüzdeki maçlar ve hedeflerimiz doğrultusunda mücadelemizi en güçlü şekilde sürdürmektir.

Bu süreçte hocamıza ve oyuncularımıza olan inancımız ve desteğimiz tamdır."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 17 7 3 52 29 58
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 27 5 8 14 19 37 23
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
