18 Mart
Liverpool-Galatasaray
23:00
18 Mart
Barcelona-Newcastle
20:45
18 Mart
Bayern Munih-Atalanta
23:00
18 Mart
Tottenham-Atletico Madrid
23:00
18 Mart
Braga-Ferencvaros
18:30
18 Mart
Alanyaspor-Kocaelispor
5-0
18 Mart
Başakşehir-Antalyaspor
20:00
18 Mart
Eyüpspor-Trabzonspor
20:00

Gaziantep FK "2. devrede 2 maç" kazandı

Gaziantep FK, sezonun 2. yarısındaki 10 karşılaşmada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı

18 Mart 2026 17:06
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup olan Gaziantep FK, sezonun ikinci yarısındaki 10 maçtan 2 galibiyet çıkarabildi.

Ligin ilk yarısını 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 23 puanla 9. tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, ikinci devredeki 10 karşılaşmada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

Galatasaray deplasmanındaki beraberlikle ikinci yarıya başlayan Gaziantep ekibi, 19. haftada Konyaspor'dan da 1 puan aldıktan sonra Gençlerbirliği'ne 2-1 kaybetti.

Sahasında 21. haftada Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Kocaelispor'a 3-0, Trabzonspor'a 2-1 yenilen Güneydoğu temsilcisi, Samsunspor ile golsüz, Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

Ligdeki 4 maçlık galibiyet hasretini geçen hafta Antalyaspor karşısında 4-1'lik skorla sona erdiren Güneydoğu temsilcisi, dün oynadığı Fenerbahçe maçında ise sahadan 4-1 mağlubiyetle ayrıldı.

Sezondaki 27 maçta 8 galibiyet, 9 beraberlik, 10 mağlubiyetle 33 puan toplayan ve şu an maç fazlasıyla 9. sırada yer alan Gaziantep FK, 28. haftada sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
