Gaziantep FK '2. devrede 2 maç' kazandı

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup olan Gaziantep FK, sezonun ikinci yarısındaki 10 maçtan 2 galibiyet çıkarabildi.Ligin ilk yarısını 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 23 puanla 9. tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, ikinci devredeki 10 karşılaşmada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.Galatasaray deplasmanındaki beraberlikle ikinci yarıya başlayan Gaziantep ekibi, 19. haftada Konyaspor'dan da 1 puan aldıktan sonra Gençlerbirliği'ne 2-1 kaybetti.Sahasında 21. haftada Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Kocaelispor'a 3-0, Trabzonspor'a 2-1 yenilen Güneydoğu temsilcisi, Samsunspor ile golsüz, Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.Ligdeki 4 maçlık galibiyet hasretini geçen hafta Antalyaspor karşısında 4-1'lik skorla sona erdiren Güneydoğu temsilcisi, dün oynadığı Fenerbahçe maçında ise sahadan 4-1 mağlubiyetle ayrıldı.Sezondaki 27 maçta 8 galibiyet, 9 beraberlik, 10 mağlubiyetle 33 puan toplayan ve şu an maç fazlasıyla 9. sırada yer alan Gaziantep FK, 28. haftada sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.