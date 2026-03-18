Real Madrid'e kötü haber: Thibaut Courtois

Real Madrid'in Belçikalı file bekçisi Thibaut Courtois, Atletico Madrid derbisini kaçırabilir.
İspanyol basını, Manchester City maçında sakatlanan ve oyundan çıkan Courtois'in, Atletico Madrid derbisine yetişmesinin zor olduğunu duyurdu
Courtois'in durumu, perşembe günü gerçekleştirilecek sağlık kontrollerinin ardından netlik kazanacak.
Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'yi saf dışı bırakan Real Madrid, ligde pazar günü Atletico Madrid'i ağırlayacak. Real Madrid'de Courtois'in derbiye yetişmemesi durumunda kaleyi Andriy Lunin koruyacak.
