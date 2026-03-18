18 Mart
Liverpool-Galatasaray
23:00
18 Mart
Barcelona-Newcastle
20:45
18 Mart
Bayern Munih-Atalanta
23:00
18 Mart
Tottenham-Atletico Madrid
23:00
18 Mart
Braga-Ferencvaros
18:30
18 Mart
Alanyaspor-Kocaelispor
5-0
18 Mart
Başakşehir-Antalyaspor
20:00
18 Mart
Eyüpspor-Trabzonspor
20:00

Real Madrid'e kötü haber: Thibaut Courtois

Real Madrid'in Manchester City ile oynadığı maçta sakatlanan Thibaut Courtois'in, Atletico Madrid derbisine yetişmesi beklenmiyor.

calendar 18 Mart 2026 17:17 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2026 17:21
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Real Madrid'in Belçikalı file bekçisi Thibaut Courtois, Atletico Madrid derbisini kaçırabilir.

İspanyol basını, Manchester City maçında sakatlanan ve oyundan çıkan Courtois'in, Atletico Madrid derbisine yetişmesinin zor olduğunu duyurdu

Courtois'in durumu, perşembe günü gerçekleştirilecek sağlık kontrollerinin ardından netlik kazanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'yi saf dışı bırakan Real Madrid, ligde pazar günü Atletico Madrid'i ağırlayacak. Real Madrid'de Courtois'in derbiye yetişmemesi durumunda kaleyi Andriy Lunin koruyacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
