18 Mart
Liverpool-Galatasaray
23:00
18 Mart
Barcelona-Newcastle
20:45
18 Mart
Bayern Munih-Atalanta
23:00
18 Mart
Tottenham-Atletico Madrid
23:00
18 Mart
Braga-Ferencvaros
18:30
18 Mart
Alanyaspor-Kocaelispor
2-041'
18 Mart
Başakşehir-Antalyaspor
20:00
18 Mart
Eyüpspor-Trabzonspor
20:00

Toprak Razgatlıoğlu Brezilya'da piste çıkıyor!

Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP kariyerindeki ikinci yarış hafta sonunda Pramac Yamaha ile Brezilya'da piste çıkacak.

calendar 18 Mart 2026 16:38
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Toprak Razgatlıoğlu Brezilya'da piste çıkıyor!
Üç kez Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, 2026 MotoGP sezonunun ikinci yarış hafta sonunda Brezilya'da mücadele edecek. Razgatlıoğlu, Pramac Yamaha takımıyla sezonun ikinci yarışında piste çıkacak.

MotoGP'deki ilk sezonunun ikinci yarışına hazırlanan Toprak Razgatlıoğlu, Pramac Yamaha takımıyla Autodromo Ayrton Senna pistinde mücadele edecek. Brezilya'daki yarış hafta sonu, 20 Mart Cuma günü TSİ 17.05'te yapılacak birinci serbest antrenmanla başlayacak. Aynı gün TSİ 21.20'de gerçekleştirilecek antrenman seansıyla program devam edecek. 21 Mart Cumartesi günü TSİ 16.10'da ikinci serbest antrenmana çıkacak Razgatlıoğlu, TSİ 16.50'de sıralama seansında yer alacak ve saat 21.00'de sprint yarışında mücadele edecek. 22 Mart Pazar günü ise TSİ 16.40'ta ısınma turlarına katılacak Razgatlıoğlu, TSİ 21.00'de gerçekleştirilecek ana yarışta sezonun ikinci yarışına çıkacak.

MOTOGP TARİHİNİN İLK TÜRK SPORCUSU

MotoGP tarihinin ilk Türk sporcusu unvanını taşıyan Toprak Razgatlıoğlu, 2021, 2024 ve 2025 yıllarında kazandığı üç Dünya Superbike şampiyonluğunun ardından kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Uluslararası motor sporlarında önemli başarılara imza atan Razgatlıoğlu, MotoGP'deki ilk sezonunda da rekabetçi performansını sürdürmeyi amaçlıyor. Red Bull sporcusu olan milli pilot, yeni seride de iddiasını ortaya koymak istiyor.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 28 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 29 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
