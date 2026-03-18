Schröder: 'Sacramento Kings sözünü tutmadı'

Sacramento Kings'in eski guardı Dennis Schröder, Golden Hoops podcast'ine verdiği röportajda takımda geçirdiği döneme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



Tecrübeli oyuncu, özellikle başantrenör Doug Christie yönetiminde yaşadığı zorluklara değindi.



1 Şubat'ta Cleveland Cavaliers'a takaslanan Schröder, HoopsHype aracılığıyla yaptığı açıklamada Kings yönetimini eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Her zaman sözünüzü tutmanız gerekir ve ne yazık ki Sacramento Kings bunu yapmadı."



32 yaşındaki oyun kurucu, Sacramento'daki ilk dönemlerinde yaşadığı sıkıntılara da değindi. Özellikle süre bulamaması nedeniyle ciddi hayal kırıklığı yaşadığını belirten Schröder, "İkinci yılımda neredeyse GM'in ofisine gidip beni takas etmeleri gerektiğini söyleyecektim. Çünkü aldığım sürelerden ve beni kenarda oturtmalarından memnun değildim," dedi.



Schröder ayrıca, eski Los Angeles Lakers başantrenörü Darvin Ham'in kariyerinde önemli bir rol oynadığını vurguladı. Ham'in kendisine verdiği tavsiyenin zor süreçleri aşma konusunda belirleyici olduğunu ifade eden Alman yıldız, bu yaklaşımı şu sözlerle aktardı:

"İyiye ulaşmak için o kötü süreçlerden geçmek zorundasın."



Tecrübeli oyuncu, bu mentalitenin 13 yıllık NBA kariyerinin yanı sıra uluslararası başarılarında da etkili olduğunu belirtti. Schröder, EuroBasket 2022'de bronz, EuroBasket 2025'te altın madalya kazanırken, aynı zamanda Dünya Kupası şampiyonluğu da elde etmişti.



Schröder, 7 Temmuz 2025'te Detroit Pistons ile gerçekleştirilen sign-and-trade anlaşmasıyla Sacramento Kings'e katılmış ve böylece 12 NBA sezonunda 10. takımına imza atmıştı. 2025-26 sezonunda Kings formasıyla 40 maçta görev alan oyuncu; 12.8 sayı, 3.1 ribaund ve 5.3 asist ortalamaları yakalarken, 14 maça ilk beş başladı.



Alman guardın Sacramento kariyeri, Chicago Bulls'un da dahil olduğu üçlü takasla Cleveland Cavaliers'a gönderilmesiyle Şubat ayında sona erdi.



Cavaliers formasıyla bu sezon 18 maçta görev alan Schröder, iki karşılaşmada ilk beş başlarken 22.7 dakika ortalamayla 8.6 sayı ve 4.4 asist ortalamaları yakaladı. Cleveland'a transferi, Sacramento'daki zorlu sezonun ardından yeni bir başlangıç olarak değerlendiriliyor.



Schröder, yaşadığı tüm süreçlere rağmen profesyonelliğini korumanın önemine vurgu yaptı:

"Ne olursa olsun her zaman dengede kalırım. Tüm dünya benim hakkımda konuşsa bile… başımı eğip işimi yaparım, çalışırım, çalışırım ve sonunda başarı gelir."



