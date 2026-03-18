Fenerbahçe Medicana, Dörtlü Final için sahada!

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında 19 Mart Perşembe günü İtalya'nın Savino Del Bene ekibini ağırlayacak.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki karşılaşma saat 17.00'de oynanacak.
Sarı-lacivertliler, İtalya'daki ilk maçı 3-0 kaybetmişti. Perşembe günü oynanacak müsabakanın sonunda tur atlayan taraf Dörtlü Final'e adını yazdıracak.
