18 Mart
Liverpool-Galatasaray
23:00
18 Mart
Barcelona-Newcastle
20:45
18 Mart
Bayern Munih-Atalanta
23:00
18 Mart
Tottenham-Atletico Madrid
23:00
18 Mart
Braga-Ferencvaros
4-058'
18 Mart
Alanyaspor-Kocaelispor
5-0
18 Mart
Başakşehir-Antalyaspor
20:00
18 Mart
Eyüpspor-Trabzonspor
20:00

Bursa evinde Fenerbahçe Medicana'yı mağlup etti!

Efeler Ligi'nin 25. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, evinde ağırladığı Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 mağlup etti.

calendar 18 Mart 2026 18:42
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Bursa evinde Fenerbahçe Medicana'yı mağlup etti!
SMS Grup Efeler Ligi'nin 25. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 mağlup etti.

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Hakkı Demiralay, Adem Türkmen

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Corre, Mestre, Emir Kaan Öztürk, Dirlic, Gökhan Gökgöz, Mert Cuci (Alperay Demirciler, Ümit Demir, Oğuzhan Doğruluk)

Fenerbahçe Medicana: Barthemely, Drzyzga, Yiğit Gülmezoğlu, Halit Kurtuluş, A. Lagumdzija, Marttilla (Kaan Gürbüz, M. Lagumdzija, Burutay Subaşı, Ngapeth, Caner Dengin, Galvez)

Setler: 18-25, 25-17, 25-21, 25-23

Süre: 104 dakika

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
IAB
