Galatasaray, ikinci olarak çeyrek finalde!

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu altıncı ve son haftasında Galatasaray MCT Technic, Rythas Vilnius'a 90-81 kaybetti. Galatasaray, grupta ikinci olarak çeyrek finale yükseldi.

calendar 18 Mart 2026 22:00 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2026 22:46
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu altıncı ve son haftasında I Grubu'nda Galatasaray MCT Technic, Litvanya'nın Rythas Vilnius ekibine 90-81 yenildi.

Bu sonuçla grupta 3 takım 10 puana ulaşırken, averajla 2. sırada yer alan sarı-kırmızılılar, çeyrek finale yükseldi.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Martins Kozlovskis (Litvanya), Julio Anaya (Panama), Ariadna Chueca (İspanya)

Galatasaray MCT Technic: Can Korkmaz 10, Palmer 18, Petrucelli 3, Gillespie 10, White 10, Ellis, McCollum 26, Meeks 4, Buğrahan Tuncer, Muhsin Yaşar

Rythas Vilnius: Gudaitis, Bruhnke 12, Lukosius 22, Sargiunas 12, Smith 7, Marciulionis 10, Urbonas, Masiulis 25, Krizanauskas 2

1. Periyot: 22-23

Devre: 41-48

3. Periyot: 62-64

Beş faulle çıkanlar: 33.55 Gillespie, 39.45 Meeks (Galatasaray MCT Technic)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
