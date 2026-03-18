18 Mart
Liverpool-Galatasaray
23:00
18 Mart
Barcelona-Newcastle
7-2
18 Mart
Bayern Munih-Atalanta
23:00
18 Mart
Tottenham-Atletico Madrid
23:00
18 Mart
Braga-Ferencvaros
4-0
18 Mart
Alanyaspor-Kocaelispor
5-0
18 Mart
Başakşehir-Antalyaspor
0-0
18 Mart
Eyüpspor-Trabzonspor
0-1

Trabzonspor'da seri sürüyor!

Trabzonspor, ligde Eyüpspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Bordo-mavililer, ligdeki galibiyet serisini 5 maça yükseltti.

18 Mart 2026 21:54 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2026 21:57
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: Trabzonspor.org
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçı Trabzonspor, 1-0'lık skorla kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü oyuna ikinci yarıda dahil olan Felipe Augusto kaydetti. Augusto, 66. dakikada ağları havalandırdı. Brezilyalı futbolcu, ilk kez oyuna sonradan dahil olduğu bir maçta gol sevinci yaşadı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor'un ligdeki galibiyet serisi 5 maça yükseldi. Bordo-mavililer, ligde 148 hafta sonra 5'te 5 yaptı.

Trabzonspor, ligde 60 puana yükseldi. Eyüpspor, 22 puanda kaldı.

Trabzonspor, milli aranın ardından sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Eyüpspor, Antalyaspor deplasmanına gidecek.

EYÜPSPOR'DA İKİ İSİM CEZALI

Eyüpspor'da sarı kart gören Metehan Altunbaş ve Mateusz Legowski, Antalyaspor maçında cezalı duruma düştü.

GALATASARAY MAÇINDA YOK

Trabzonspor'da ise 77. dakikada sarı kart gören Christ Oulai, cezalı duruma düştü ve gelecek hafta Galatasaray maçını kaçıracak. 84. dakikada oyundan çıkan Oulai, kenara geldiği sırada gözyaşlarına hakim olamadı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

2. dakikada sol kanatta topla buluşan Muçi, son çizgiye inip ortaladı. Bu futbolcunun ortasında meşin yuvarlak direkt kaleye yönelirken kaleci Monteiro son anda topu kornere tokatladı.

36. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Sağ kanatta kazanılan serbest vuruşta Muçi ceza sahası içine ortaladı. Arka direğe hareketlenen Nwaiwu boş pozisyonda kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)


54. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında kazanılan serbest vuruşta Zubkov, sağdan ceza sahasına giren Muçi'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden sert şutunda top az farkla üstten auta çıktı.

58. dakikada ikas Eyüpspor gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Radu'nun ceza sahasına ortasında iyi yükselen Legowski'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından dışarı gitti.

64. dakikada Trabzonspor hızlı çıktı. Muçi'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Ozan Tufan'ın sert şutunda kaleci Monteiro meşin yuvarlağı yumruklayarak uzaklaştırdı.

66. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sağdan kazanılan korner atışında Zubkov kale sahası içine ortaladı. Savunmadan önce topa vuran Augusto meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

75. dakikada Eyüpspor kalecisi Monteiro'nun uzaklaştırmak istediği top Zubkov'da kaldı. Bu futbolcu, ceza yayı üzerindeki Onuachu'yu toplu buluşturdu. Nijeryalı oyuncunun sert şutunda top az farkla dışarı çıktı.

87. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Soldan kazanılan serbest vuruşta Zubkov uzak direğe ortaladı. Savunmanın arkasında kendisini unutturan Nwaiwu'nun yakın mesafeden kafa vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

Trabzonspor 90 dakikadan 1-0 galip ayrıldı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Gökhan Barcın, Bilal Gölen

ikas Eyüpspor: Monteiro, Calegari (Dk. 78 Talha Ülvan), Bedirhan Özyurt, Anıl Yaşar (Dk. 85 Taşkın İlter), Umut Meraş, Radu (Dk. 85 Manga), Baran Ali Gezek, Legowski (Dk. 78 Raux Yao), Torres, Metehan Altunbaş (Dk. 56 Pintor), Umut Bozok

Trabzonspor: Onana, Ozan Tufan, Nwaiwu, Savi, Lövik (Dk. 46 Pina), Zubkov (Dk. 89 Nwakaeme), Oulai (Dk. 84 Bouchouari) , Folcarelli, Muçi, Umut Nayir (Dk. 46 Augusto), Onuachu (Dk. 84 Mustafa Eskihellaç)

Gol: Dk. 66 Augusto (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 53 Metehan Altunbaş, Dk. 62 Legowski, Dk. 90 Taşkın İlter (ikas Eyüpspor), Dk. 77 Oulai (Trobzonspor)

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.