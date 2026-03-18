Trabzonspor'da seri sürüyor!

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçı Trabzonspor, 1-0'lık skorla kazandı.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü oyuna ikinci yarıda dahil olan Felipe Augusto kaydetti. Augusto, 66. dakikada ağları havalandırdı. Brezilyalı futbolcu, ilk kez oyuna sonradan dahil olduğu bir maçta gol sevinci yaşadı.
Bu sonucun ardından Trabzonspor'un ligdeki galibiyet serisi 5 maça yükseldi. Bordo-mavililer, ligde 148 hafta sonra 5'te 5 yaptı.
Trabzonspor, ligde 60 puana yükseldi. Eyüpspor, 22 puanda kaldı.
Trabzonspor, milli aranın ardından sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Eyüpspor, Antalyaspor deplasmanına gidecek.
EYÜPSPOR'DA İKİ İSİM CEZALI
Eyüpspor'da sarı kart gören Metehan Altunbaş ve Mateusz Legowski, Antalyaspor maçında cezalı duruma düştü.
GALATASARAY MAÇINDA YOK
Trabzonspor'da ise 77. dakikada sarı kart gören Christ Oulai, cezalı duruma düştü ve gelecek hafta Galatasaray maçını kaçıracak. 84. dakikada oyundan çıkan Oulai, kenara geldiği sırada gözyaşlarına hakim olamadı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
2. dakikada sol kanatta topla buluşan Muçi, son çizgiye inip ortaladı. Bu futbolcunun ortasında meşin yuvarlak direkt kaleye yönelirken kaleci Monteiro son anda topu kornere tokatladı.
36. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Sağ kanatta kazanılan serbest vuruşta Muçi ceza sahası içine ortaladı. Arka direğe hareketlenen Nwaiwu boş pozisyonda kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
54. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında kazanılan serbest vuruşta Zubkov, sağdan ceza sahasına giren Muçi'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden sert şutunda top az farkla üstten auta çıktı.
58. dakikada ikas Eyüpspor gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Radu'nun ceza sahasına ortasında iyi yükselen Legowski'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından dışarı gitti.
64. dakikada Trabzonspor hızlı çıktı. Muçi'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Ozan Tufan'ın sert şutunda kaleci Monteiro meşin yuvarlağı yumruklayarak uzaklaştırdı.
66. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sağdan kazanılan korner atışında Zubkov kale sahası içine ortaladı. Savunmadan önce topa vuran Augusto meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.
75. dakikada Eyüpspor kalecisi Monteiro'nun uzaklaştırmak istediği top Zubkov'da kaldı. Bu futbolcu, ceza yayı üzerindeki Onuachu'yu toplu buluşturdu. Nijeryalı oyuncunun sert şutunda top az farkla dışarı çıktı.
87. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Soldan kazanılan serbest vuruşta Zubkov uzak direğe ortaladı. Savunmanın arkasında kendisini unutturan Nwaiwu'nun yakın mesafeden kafa vuruşunda top yan ağlarda kaldı.
Trabzonspor 90 dakikadan 1-0 galip ayrıldı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Gökhan Barcın, Bilal Gölen
ikas Eyüpspor: Monteiro, Calegari (Dk. 78 Talha Ülvan), Bedirhan Özyurt, Anıl Yaşar (Dk. 85 Taşkın İlter), Umut Meraş, Radu (Dk. 85 Manga), Baran Ali Gezek, Legowski (Dk. 78 Raux Yao), Torres, Metehan Altunbaş (Dk. 56 Pintor), Umut Bozok
Trabzonspor: Onana, Ozan Tufan, Nwaiwu, Savi, Lövik (Dk. 46 Pina), Zubkov (Dk. 89 Nwakaeme), Oulai (Dk. 84 Bouchouari) , Folcarelli, Muçi, Umut Nayir (Dk. 46 Augusto), Onuachu (Dk. 84 Mustafa Eskihellaç)
Gol: Dk. 66 Augusto (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 53 Metehan Altunbaş, Dk. 62 Legowski, Dk. 90 Taşkın İlter (ikas Eyüpspor), Dk. 77 Oulai (Trobzonspor)
