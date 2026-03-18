Okan Buruk: "Yürekli olmalıyız"

18 Mart 2026 22:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Liverpool ile deplasmanda oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

LIVERPOOL DEĞERLENDİRMESİ

Maçla ilgili konuşan Okan Buruk "Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Grup aşamasında iki yenilgi almış, birini bize karşı almış bir takım. İç sahada oyun anlayışları çok iyi, çok daha iyi hücum eden bir takım. İlk 11'de Gakpo'yu bekliyordum. Wirtz'in de ofansif yönü yüksek ama oyun içinde çok daha gezen bir oyuncu. İlk maça yakın bir oyun bizi bekliyor." dedi.

"KULÜBE OPSİYONLARIMIZ YÜKSEK"

Rolland Sallai ve Sacha Boey'i sağ tarafta terih etmesiyle ilgili konuşan Okan Buruk "Dinamik ve oyunun iki yönünü oynayabilen Sallai gibi bir oyuncu tercih ettik. Sacha Boey ile birlikte savunma yapacak. Sadece maça başlayan 11, maçı bitirmeyecek. Kulübeden opsiyonlarımız yüksek." ifadelerini kullandı.

"YÜREKLİ OLMALIYIZ!"

Okan Buruk ayrıca "Turu geçmek istiyorsak hücum anlamında iyi olmalıyız. Hem iyi hücum edeceğiz, hem iyi savunacağız. Sakin olmamız ve yürekli olmamız gerekiyor. Kendimize güvenmeliyiz. Bunları yaparsak, Liverpool kadar şansımız olduğunu düşünüyorum." dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
