18 Mart
Liverpool-Galatasaray
3-059'
18 Mart
Barcelona-Newcastle
7-2
18 Mart
Bayern Munih-Atalanta
3-058'
18 Mart
Tottenham-Atletico Madrid
2-160'
18 Mart
Braga-Ferencvaros
4-0
18 Mart
Alanyaspor-Kocaelispor
5-0
18 Mart
Başakşehir-Antalyaspor
0-0
18 Mart
Eyüpspor-Trabzonspor
0-1

Beşiktaş - Kasımpaşa: Muhtemel 11'ler

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

18 Mart 2026 23:40
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Batuhan Kolak düdük çalacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Ligde oynadığı 26 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, haftaya 49 puanla 4. sırada girdi.

Siyah-beyazlılar, rakibini yenerek milli aranın ardından oynanacak Fenerbahçe derbisine 3 puanla gitmeyi hedefliyor.

Kasımpaşa ise Süper Lig'de çıktığı 26 karşılaşmada 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı. Son olarak geçen hafta Eyüpspor'u tek golle geçen lacivert-beyazlılar, ligde elde ettiği 24 puan ve averajla 14. basamakta kendine yer buldu.

Konuk ekip, Beşiktaş deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılarak alt sıralardan uzaklaşmanın hesabını yapıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Cerny, Asllani, Orkun, Olaitan, Oh.

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Becao, Arous, Kamil Ahmet, Cafu, Baldursson, Diabate, Ben Ouanes, Benedyczak, Cenk Tosun.



EKSİKLER

Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı öncesinde takımda üç eksik bulunuyor.

Siyah-beyazlılarda hazır olmayan savunma oyuncusu Emirhan Topçu ve forvet El Bilal Toure'nin milli aranın ardından takıma dönmeleri bekleniyor.

Beşiktaş'ta sağ bek Taylan Bulut'un da müsabakada forma giymesi beklenmiyor.

CEZA SINIRINDAKİLER

Beşiktaş'ta iki oyuncu Kasımpaşa maçı öncesinde ceza sınırında yer alıyor.

Siyah-beyazlılarda Salih Uçan, Kasımpaşa karşısında sarı kart görmesi durumunda milli aranın ardından oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı olacak.

Sakatlığı nedeniyle kadroda olması beklenmeyen Emirhan Topçu da ceza sınırında bulunuyor.

SON 5 MAÇTA KAZANAMADI

Siyah-beyazlı takım, ligde Kasımpaşa ile oynadığı son 5 maçta galip gelemedi.

Beşiktaş, 2023-2024 sezonunda lacivert-beyazlılara 3-1 ve 2-1'lik skorlarla mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip, geçen sezon ise sahasında 3-1 yenilirken, deplasmanda ise 1-1 berabere kaldı. Tarafların, sezonun ilk yarısında oynadığı maç, yine 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Beşiktaş, Kasımpaşa karşısındaki son galibiyetini 2022-2023 sezonunda 5-2'lik skorla deplasmanda elde etti.

EMRE BELÖZOĞLU'NA GALİBİYETİ YOK

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Kasımpaşa'yı çalıştıran Emre Belözoğlu'na karşı yönettiği takımlarla galip gelemedi.

İki teknik adam, daha önce 2 kez karşı karşıya geldi.

Belözoğlu, 2021-2022 sezonunda 15 Ekim 2021'de RAMS Başakşehir'i yönettiği dönemde Yalçın'ın ekibi siyah-beyazlıları 3-2 mağlup etti.

Tecrübeli teknik direktörler, iki sezon sonra bu kez farklı takımlarla karşı karşıya geldi. Sergen Yalçın'ın takımı Antalyaspor ile Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı MKE Ankaragücü, Antalya'da karşılaşmış ve müsabaka 1-1 sona ermişti.

46. RANDEVU

Beşiktaş ile Kasımpaşa, Süper Lig'de 46. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasındaki puan 45 mücadelesinde siyah-beyazlılar 26 galibiyet alırken lacivert-beyazlılar, 9 kez kazandı. Taraflar, 10 müsabakada eşitliği bozamadı.

Beşiktaş, rakip fileleri 90 kez havalandırırken Kasımpaşa, 54 gol kaydetti.

Beşiktaş ile Kasımpaşa, iki aşamalı oynanan 1962-1963 sezonunda hem beyaz hem de final grubunda birlikte yer aldığı için birbirleriyle toplam 4 maç yaptı.

BEŞİKTAŞ İÇ SAHADA ÜSTÜN

İki takım, siyah-beyazlıların ev sahipliğinde 24. kez karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, rakibini ağırladığı 23 müsabakada galibiyetlerde 16-4 üstünlük kurarken taraflar arasındaki 3 karşılaşma, berabere sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, söz konusu maçlarda 50, Kasımpaşa ise 29 gol kaydetti.

Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nın yapıldığı dönemde rakibiyle 2013-14'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda, 2014-15 ve 2015-16 sezonlarında ise Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi.

EN FARKLI SONUÇLAR

Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 2014-15 sezonunda 5-1, 1963-64'te de 4-0'lık sonuçlarla aldı.

Kasımpaşa ise 2018-19 sezonunda siyah-beyazlı ekibi 4-1, 2020-21'de ise 3-0 yenerek rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetlerine imza attı.

Takımlar arasındaki Beşiktaş'ın 2022-23 sezonunda 5-2, 2007-08'de 4-2'lik skorla kazandığı 2015-2016'da ise 3-3 beraberlikle sonuçlanan karşılaşmalar, en gollü müsabakalar olarak kayıtlara geçti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
