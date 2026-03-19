18 Mart
Liverpool-Galatasaray
4-0
18 Mart
Barcelona-Newcastle
7-2
18 Mart
Bayern Munih-Atalanta
4-1
18 Mart
Tottenham-Atletico Madrid
3-2
18 Mart
Braga-Ferencvaros
4-0
18 Mart
Alanyaspor-Kocaelispor
5-0
18 Mart
Başakşehir-Antalyaspor
0-0
18 Mart
Eyüpspor-Trabzonspor
0-1

Bayern Münih, Atalanta'yı çok rahat eledi!

Bayern Münih, ilk maç deplasmanda 6-1 yendiği Atalanta'yı Almanya'da 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

calendar 19 Mart 2026 01:01 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2026 01:04
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Bayern Münih, 6-1'in rövanşında Atalanta'yı bu kez Almanya'da ağırladı. Bayern Münih rövanşı da 4-0 kazanarak İtalyan temsilcisini toplamda 10 gol atarak eledi!

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 25 (penaltı) ve 54. dakikada Harry Kane, 56. dakikada Lennart Karl ve 70. dakikada Luis Diaz kaydetti.

HARRY KANE TARİHE GEÇTİ

32 yaşındaki Harry Kane, Şampiyonlar Ligi'nde 50 gole ulaşan ilk İngiliz oyuncu olarak kayıtlara geçti.

TÜRK DENİZ EMRE OYUNA GİRDİ

Bayern Münih'te 18 yaşındaki Türk sol bek Deniz Emre Ofli, 56. dakikada Aleksandar Pavlovic'in yerine oyuna dahil oldu.

Öte yandan Bayern Münih'te bir gol atan 18 yaşındaki Lennart Karl, bir de asist yaparak performansıyla öne çıktı.

YARI FİNALDE RAKİBİ...

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid ile karşılaşacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
