Sakatlanan Osimhen hastaneye gitti!

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Liverpool maçında sakatlandı. Nijeryalı yıldız, ikinci yarıda maça devam edemedi.
Nijeryalı futbolcu, karşılaşmanın 10. dakikasında koluna darbe aldı ve tedavi gördü.
İlk yarı boyunca oyunun durduğu dakikalarda tedavi gören Osimhen, ikinci yarıda ise sahaya çıkmadı. Galatasaray'da Osimhen yerine Noa Lang oyuna dahil oldu.
Maç sonu kolu sargıya alınan Osimhen, kontrol için hastaneye götürüldü. Sarı-kırmızılı kulüp, Osimhen'in son durumu için gün içerisinde açıklama yapacak.
