18 Mart
Liverpool-Galatasaray
4-0
18 Mart
Barcelona-Newcastle
7-2
18 Mart
Bayern Munih-Atalanta
4-1
18 Mart
Tottenham-Atletico Madrid
3-2
18 Mart
Braga-Ferencvaros
4-0
18 Mart
Alanyaspor-Kocaelispor
5-0
18 Mart
Başakşehir-Antalyaspor
0-0
18 Mart
Eyüpspor-Trabzonspor
0-1

Sakatlanan Osimhen hastaneye gitti!

Galatasaray'da Victor Osimhen, sakatlandı ve Liverpool maçında ilk yarıda oyundan çıktı. Sarı-kırmızılılarda Osimhen yerine Noa Lang oyuna dahil oldu.

19 Mart 2026 00:06 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2026 02:09
Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Liverpool maçında sakatlandı. Nijeryalı yıldız, ikinci yarıda maça devam edemedi.

Nijeryalı futbolcu, karşılaşmanın 10. dakikasında koluna darbe aldı ve tedavi gördü.

İlk yarı boyunca oyunun durduğu dakikalarda tedavi gören Osimhen, ikinci yarıda ise sahaya çıkmadı. Galatasaray'da Osimhen yerine Noa Lang oyuna dahil oldu.

Maç sonu kolu sargıya alınan Osimhen, kontrol için hastaneye götürüldü. Sarı-kırmızılı kulüp, Osimhen'in son durumu için gün içerisinde açıklama yapacak.





TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
