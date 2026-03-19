18 Mart
Liverpool-Galatasaray
4-0
Barcelona-Newcastle
7-2
Bayern Munih-Atalanta
4-1
Tottenham-Atletico Madrid
3-2
Braga-Ferencvaros
4-0
Alanyaspor-Kocaelispor
5-0
Başakşehir-Antalyaspor
0-0
Eyüpspor-Trabzonspor
0-1

Virgil van Dijk'tan Galatasaray için açıklama

Liverpool'un defans oyuncusu Virgil van Dijk, Galatasaray maçı sonrası görüşlerini dile getirdi.

19 Mart 2026 02:29 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2026 03:06
Liverpool'da forma giyen Virgil van Dijk, Galatasaray'ı eledikleri Şampiyonlar Ligi maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Galatasaray ile ilgili konuşan 34 yaşındaki Hollandalı defans oyuncusu "Galatasaray'a başardıklarından dolayı saygı duyuyorum. İyi mücadele ettiler..." dedi.

Virgil van Dijk ayrıca "Galatasaray'a karşı daha önce deplasmanda iki kez kaybettik. Bunda Galatasaray taraftarlarının da büyük etkisi vardı. Daha iyi oynadık ve istediğimizi aldık." açıklamasını yaptı.

Vatandaşı Noa Lang için de konuşan Virgil van Dijk "Ayrıca Noa Lang'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Öte yandan Virgil van Dijk, Liverpool'a karşı 11 kurtarış yapan Uğurcan Çakır'ın performansını takdir etti. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
