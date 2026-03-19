Virgil van Dijk'tan Galatasaray için açıklama

Liverpool'da forma giyen Virgil van Dijk, Galatasaray'ı eledikleri Şampiyonlar Ligi maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Galatasaray ile ilgili konuşan 34 yaşındaki Hollandalı defans oyuncusu "Galatasaray'a başardıklarından dolayı saygı duyuyorum. İyi mücadele ettiler..." dedi.
Virgil van Dijk ayrıca "Galatasaray'a karşı daha önce deplasmanda iki kez kaybettik. Bunda Galatasaray taraftarlarının da büyük etkisi vardı. Daha iyi oynadık ve istediğimizi aldık." açıklamasını yaptı.
Vatandaşı Noa Lang için de konuşan Virgil van Dijk "Ayrıca Noa Lang'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.
Öte yandan Virgil van Dijk, Liverpool'a karşı 11 kurtarış yapan Uğurcan Çakır'ın performansını takdir etti.
