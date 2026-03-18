18 Mart
Liverpool-Galatasaray
3-059'
18 Mart
Barcelona-Newcastle
7-2
18 Mart
Bayern Munih-Atalanta
3-058'
18 Mart
Tottenham-Atletico Madrid
2-160'
18 Mart
Braga-Ferencvaros
4-0
18 Mart
Alanyaspor-Kocaelispor
5-0
18 Mart
Başakşehir-Antalyaspor
0-0
18 Mart
Eyüpspor-Trabzonspor
0-1

TOFAŞ, Karditsa Iaponiki'ye kaybetti

TOFAŞ, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu altıncı ve son haftasında Karditsa Iaponiki'ye 98-90 kaybetti.

18 Mart 2026 23:07
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu altıncı ve son haftasında, J Grubu'nda yer alan TOFAŞ, sahasında Yunanistan'ın Karditsa Iaponiki ekibine 98-90 mağlup oldu.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Fernando Calatrava (İspanya), Valentin Oliot (Fransa)

TOFAŞ: Perez 8, Tolga Geçim 6, Sadık Kabaca 12, Blazevic 23, Besson 15, Floyd 5, Özgür Cengiz 13, Efe Postel 2, Kidd 6

Karditsa Iaponiki: Diplaros 13, Kamarianos 10, Kaselakis 10, Kamperidis 9, Jefferson 14, Madsen 14, Estrada 13, Horchler 15, Liapis

1. Periyot: 26-19

Devre: 47-49

3. Periyot: 61-79

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
