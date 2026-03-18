Galatasaray maçında Szymon Marciniak sürprizi!

Galatasaray'ın Liverpool ile deplasmanda oynadığı maçta dikkat çeken bir olay yaşandı.
Maçın hakemi olarak açıklanan Polonyalı Szymon Marciniak, sakatlığının da etkisiyle mücadelede orta hakem olarak görev yapamadı.
Szymon Marciniak, karşılaşmada 4. hakem olarak görev yaptı.
Mücadelede 4. hakem Pawel Raczkowski, orta hakem olarak düdük çaldı.
Pawel Raczkowski Süper Lig'den tanıdık
Liverpool - Galatasaray maçının yeni hakemi Pawel Raczkowski, Türk futbolseverlerin Trendyol Süper Lig'den tanıdığı bir isim. Polonyalı hakem, 2024/25 sezonunda 3 maçta VAR hakemi olarak görev aldı.
İşte VAR hakemi olduğu maçlar
Fenerbahçe 0-0 Samsunspor (16 Mart 2025)
Galatasaray 1-0 Konyaspor (25 Ocak 2025)
Samsunspor 2-1 Gaziantep FK (24 Ocak 2025)
Galatasaray'a penaltı verdi
Süper Lig'de Galatasaray'ın Konyaspor'a karşı 1-0 kazandığı maçta tek gol penaltıdan, Victor Osimhen ile geldi. Penaltı kararı VAR hakemi Pawel Raczkowski'nin Halil Umut Meler'i monitöre çağırması sonucu verildi.
Bu sezonki performansı
Pawel Raczkowski, bu sezon 27 müsabakada görev aldı. 143 kez sarı kartına, 2 kez kırmızı kartına başvurdu. Polonyalı hakem 2 defa ise ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi. Raczkowski, yönettiği maçlarda 8 defa penaltı kararı verdi.
