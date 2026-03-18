18 Mart
Liverpool-Galatasaray
3-059'
18 Mart
Barcelona-Newcastle
7-2
18 Mart
Bayern Munih-Atalanta
3-058'
18 Mart
Tottenham-Atletico Madrid
2-160'
18 Mart
Braga-Ferencvaros
4-0
18 Mart
Alanyaspor-Kocaelispor
5-0
18 Mart
Başakşehir-Antalyaspor
0-0
18 Mart
Eyüpspor-Trabzonspor
0-1

Galatasaray maçında Szymon Marciniak sürprizi!

Liverpool - Galatasaray maçının hakemi Szymon Marciniak, sakatlığı nedeniyle mücadelede 4. hakem olarak görev aldı.

calendar 18 Mart 2026 23:03 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2026 23:57
Haber: Sporx.com
Galatasaray'ın Liverpool ile deplasmanda oynadığı maçta dikkat çeken bir olay yaşandı.

Maçın hakemi olarak açıklanan Polonyalı Szymon Marciniak, sakatlığının da etkisiyle mücadelede orta hakem olarak görev yapamadı.

Szymon Marciniak, karşılaşmada 4. hakem olarak görev yaptı.

Mücadelede 4. hakem Pawel Raczkowski, orta hakem olarak düdük çaldı.

Pawel Raczkowski Süper Lig'den tanıdık

Liverpool - Galatasaray maçının yeni hakemi Pawel Raczkowski, Türk futbolseverlerin Trendyol Süper Lig'den tanıdığı bir isim. Polonyalı hakem, 2024/25 sezonunda 3 maçta VAR hakemi olarak görev aldı.

İşte VAR hakemi olduğu maçlar

Fenerbahçe 0-0 Samsunspor (16 Mart 2025)
Galatasaray 1-0 Konyaspor (25 Ocak 2025)
Samsunspor 2-1 Gaziantep FK (24 Ocak 2025)

Galatasaray'a penaltı verdi

Süper Lig'de Galatasaray'ın Konyaspor'a karşı 1-0 kazandığı maçta tek gol penaltıdan, Victor Osimhen ile geldi. Penaltı kararı VAR hakemi Pawel Raczkowski'nin Halil Umut Meler'i monitöre çağırması sonucu verildi.

Bu sezonki performansı

Pawel Raczkowski, bu sezon 27 müsabakada görev aldı. 143 kez sarı kartına, 2 kez kırmızı kartına başvurdu. Polonyalı hakem 2 defa ise ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi. Raczkowski, yönettiği maçlarda 8 defa penaltı kararı verdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
