18 Mart
Liverpool-Galatasaray
3-060'
18 Mart
Barcelona-Newcastle
7-2
18 Mart
Bayern Munih-Atalanta
3-060'
18 Mart
Tottenham-Atletico Madrid
2-161'
18 Mart
Braga-Ferencvaros
4-0
18 Mart
Alanyaspor-Kocaelispor
5-0
18 Mart
Başakşehir-Antalyaspor
0-0
18 Mart
Eyüpspor-Trabzonspor
0-1

Nuri Şahin: "Beklemediğimiz 2 puan kaybettik"

Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Antalyaspor maçının ardından konuştu.

18 Mart 2026 22:53
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Nuri Şahin: 'Beklemediğimiz 2 puan kaybettik'
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında ağırladığı Hesap.com Antalyaspor 0-0 berabere kalan RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Nuri Şahin, istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

Şahin, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli maçlar nedeniyle liglere verilecek aradan önceki maçların önemini vurgulayan Nuri Şahin, "İstemediğimiz bir oyun ve sonuç. Rakip 5'li oynayarak defansif anlamda bizi nasıl karşıladığını ve ne yapmaya geldiğini gösterdi. Çok yavaş oynadık. İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Üç puanı hak eden bir oyun yoktu. Çok üzgünüm. Çok gereksiz ve beklemediğimiz 2 puan kaybettik. Milli arada biraz dinlenip Kocaelispor maçına hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
