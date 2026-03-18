Barcelona işi şova çevirdi, Newcastle'a 7 attı!

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Barcelona ile Newcastle United'ı 7-2 mağlup etti.

18 Mart 2026 22:42 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2026 22:43
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Barcelona ile Newcastle United karşı karşıya geldi. İngiltere'de Newcastle ile 1-1 berabere kalan Barcelona, İspanya'da rakibini 7-2'lik skorla mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 6 ve 72. dakikada Rapinha, 18. dakikada Marc Bernal Casas, 45. dakikada penaltıdan Lamine Yamal, 51. dakikada Fermin Lopez, 56 ve 61. dakikada Robert Lewandowski kaydetti.

İspanyol temsilcisinde iki gol atan Rapinha, iki de asist yaparak maça damga vurdu.

Barcelona, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Atletico Madrid-Tottenham eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İlk maçı 5-2 kazanan Atletico Madrid, Tottenham ile İngiltere'de rövanşta karşılaşacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
