18 Mart
Liverpool-Galatasaray
3-060'
18 Mart
Barcelona-Newcastle
7-2
18 Mart
Bayern Munih-Atalanta
3-060'
18 Mart
Tottenham-Atletico Madrid
2-161'
18 Mart
Braga-Ferencvaros
4-0
18 Mart
Alanyaspor-Kocaelispor
5-0
18 Mart
Başakşehir-Antalyaspor
0-0
18 Mart
Eyüpspor-Trabzonspor
0-1

Uğurcan Çakır, Devler Ligi'nde yine penaltı çıkardı!

Galatasaray forması giyen Uğurcan Çakır, Liverpool maçında Muhammed Salah'ın penaltısını kurtardı.

18 Mart 2026 23:53 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2026 23:56
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde penaltı vuruşunda bir kez daha gole izin vermedi.

Milli futbolcu, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Liverpool ile deplasmanda oynanan maçta Muhammed Salah'ın uzatma dakikalarındaki penaltısını kurtardı.

Uğurcan, Devler Ligi'nde daha önce de Monaco deplasmanında penaltı kurtarmıştı. 

Milli file bekçisi, Liverpool maçının ilk yarısını 6 kurtarışla tamamladı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
