Uğurcan Çakır, Devler Ligi'nde yine penaltı çıkardı!

Galatasaray'da Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde penaltı vuruşunda bir kez daha gole izin vermedi.
Milli futbolcu, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Liverpool ile deplasmanda oynanan maçta Muhammed Salah'ın uzatma dakikalarındaki penaltısını kurtardı.
Uğurcan, Devler Ligi'nde daha önce de Monaco deplasmanında penaltı kurtarmıştı.
Milli file bekçisi, Liverpool maçının ilk yarısını 6 kurtarışla tamamladı.
Milli futbolcu, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Liverpool ile deplasmanda oynanan maçta Muhammed Salah'ın uzatma dakikalarındaki penaltısını kurtardı.
Uğurcan, Devler Ligi'nde daha önce de Monaco deplasmanında penaltı kurtarmıştı.
Milli file bekçisi, Liverpool maçının ilk yarısını 6 kurtarışla tamamladı.
🧤UĞURCAN ÇAKIR!
⛔️Salah'ın penaltısını kurtardı!
📍Liverpool 1-0 Galatasaraypic.twitter.com/SIZ2KEBzLJ
— Sporx (@sporx) March 18, 2026
Uğurcan Çakır için unutulmayacak bir maç! 👏pic.twitter.com/TwYGyizL7i
— Sporx (@sporx) March 18, 2026