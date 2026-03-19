Atletico Madrid kaybetti ama çeyrek finale çıktı!

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Tottenham, Atletico Madrid'e 5-2 yenildiği ilk maçın ardından İspanyol rakibini, İngiltere'de ağırladı. Igor Tudor yönetimindeki Tottenham maçı 3-2 kazandı ama elenmekten kurtulamadı.



Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Kolo Muani, 52 ve 90. (penaltı) dakikalarda Xavi Simons kaydetti.



Atletico Madrid'in golleri 47. dakikada Julian Alvarez ve 75. dakikada David Hancko'dan geldi.



Konuk ekip Atletico Madrid'de Alexander Sörloth, 63. dakikada Ademola Lookman'ın yerine oyuna dahil oldu.



ÇEYREK FİNALDE İSPANYOL ATEŞİ!



Rövanşı kaybetmesine rağmen çeyrek finale yükselen Atletico Madrid, ülkesinin temsilcisi Barcelona ile karşılaşacak.







