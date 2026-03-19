18 Mart
Liverpool-Galatasaray
4-0
18 Mart
Barcelona-Newcastle
7-2
18 Mart
Bayern Munih-Atalanta
4-1
18 Mart
Tottenham-Atletico Madrid
3-2
18 Mart
Braga-Ferencvaros
4-0
18 Mart
Alanyaspor-Kocaelispor
5-0
18 Mart
Başakşehir-Antalyaspor
0-0
18 Mart
Eyüpspor-Trabzonspor
0-1

Atletico Madrid kaybetti ama çeyrek finale çıktı!

Atletico Madrid, 5-2 mağlup ettiği Tottenham'a 3-2 kaybetti ama turu geçmeyi başardı.

19 Mart 2026 01:05
Haber: Sporx.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Tottenham, Atletico Madrid'e 5-2 yenildiği ilk maçın ardından İspanyol rakibini, İngiltere'de ağırladı. Igor Tudor yönetimindeki Tottenham maçı 3-2 kazandı ama elenmekten kurtulamadı.

Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Kolo Muani, 52 ve 90. (penaltı) dakikalarda Xavi Simons kaydetti.

Atletico Madrid'in golleri 47. dakikada Julian Alvarez ve 75. dakikada David Hancko'dan geldi.

Konuk ekip Atletico Madrid'de Alexander Sörloth, 63. dakikada Ademola Lookman'ın yerine oyuna dahil oldu.

ÇEYREK FİNALDE İSPANYOL ATEŞİ!

Rövanşı kaybetmesine rağmen çeyrek finale yükselen Atletico Madrid, ülkesinin temsilcisi Barcelona ile karşılaşacak.

 

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.