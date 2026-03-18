18 Mart
Liverpool-Galatasaray
23:00
18 Mart
Barcelona-Newcastle
2-231'
18 Mart
Bayern Munih-Atalanta
23:00
18 Mart
Tottenham-Atletico Madrid
23:00
18 Mart
Braga-Ferencvaros
4-0
18 Mart
Alanyaspor-Kocaelispor
5-0
18 Mart
Başakşehir-Antalyaspor
0-056'
18 Mart
Eyüpspor-Trabzonspor
0-056'

Inigo Perez Soto'dan Samsunspor için açıklama

Rayo Vallecano Teknik Direktörü Inigo Perez Soto, Konferans Ligi'ndeki Samsunspor maçı için konuştu.

calendar 18 Mart 2026 21:04
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanşında perşembe günü sahasında Samsunspor ile karşılaşacak Rayo Vallecano'nun teknik direktörü Inigo Perez Soto, "Samsunspor şu an elinden gelen tüm çabayı sarf edebilir. Enerjisini ve kapasitesini bu durumu değiştirmek için çaba gösterebilir, biz buna hazırız." dedi.

Soto ve kanat oyuncusu Jorge de Frutos, maçın oynanacağı Madrid Vallecas Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, değerlendirmelerde bulundu.

İspanyol teknik adam, Samsunspor karşısında 2 gol avantajlarının bulunduğunu hatırlatarak, "Bu maçta 2 gollü avantajla başlıyoruz, bu doğru. Ama Rayo Vallecano elemeye 0-0 ile başlıyormuş gibi sahaya çıkacak. Yani ilk maç yokmuş gibi davranacağız.Samsunspor şu an elinden gelen tüm çabayı sarf edebilir. Enerjisini ve kapasitesini bu durumu değiştirmek için çaba gösterebilir, biz buna hazırız. Hazır olmamız lazım. Sürprize karşı hazır olmamız lazım. Oyun kapasitesi ve savunma kapasitesi çok yüksek bir takım Samsunspor. Ama bizde savunmamızı iyi yapacağız ve defansa yoğunlaşacağız. Sanki 0-0'dan başlıyormuş gibi çıkacağız, yeni bir maça çıkıyormuş gibi başlayacağız." ifadesini kullandı.

Türkiye ligini çok az takip ettiğine dikkat çeken Soto, "Samsunspor'un oynadığı maçları analiz ettik. Avrupa Lig'indeki ve Konferans Lig'indeki maçları gördük. İspanyol futboluna çok benzer oynadığını, bir futbola sahip olduğu ve teknik acısından hem de hucüm kabiliyeti açısından karşı kaleye hızlı gidiyor. Bize çok benzediğini söyleyebilirim. Fiziksel olarak da güçlü fiziğe sahip olduğunu söyleyebilirim. İlk maçı 3-1 kazandık ama bence maçın bazı onlarında çok eşittik ve çok benzer bir oyunu var. Hem Rayo Vallecano hem de Samsunspor çok benzer iki ekip aslında." diye konuştu.

- "Samsunspor karşısında her şeyimi vermemiz gerekir"

Tecrübeli oyuncu Jorge de Frutos ise Samsunspor karşısında sahada her şeyi vermeleri gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bütün maçlar benim için önemli. Bu maçta ve milli takım da benim için önemli. Tabi ki bütün futbolcuların milli takımda oynama hayali var. Tabii ki benim birinci önceliğim kulübüm. Ben de burada başarılı olmaya çalışıyorum. Bu sene bireysel olarak geçirdiğim en iyi sezonlardan birisi. Farklı pozisyonlarda oynayabiliriz. Ancak farklı pozisyonlarda da oynasam hocamız benden memnun ben de nerede oynarsam oynayayım iyi oynuyorum ve bundan memnunum."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 17 7 3 52 29 58
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 27 5 8 14 19 37 23
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.