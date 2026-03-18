Christ Oulai, Galatasaray maçında yok!

Süper Lig'de Eyüpspor ile karşılaşan Trabzonspor'da Christ Oulai, cezalı duruma düştü.
Oulai, karşılaşmanın 77. dakikasında sarı kart gördü. Fildişili futbolcu, bu sarı kartın ardından cezalı duruma düştü.
Trabzonspor, milli ara sonrası sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Oulai, bu maçta forma giyemeyecek.
84. dakikada oyundan çıkan Oulai, kenara geldiği sırada gözyaşlarına hakim olamadı.
Christ Inao Oulai oyundan çıkarken gözyaşlarına hakim olamadı.
— Sporx (@sporx) March 18, 2026