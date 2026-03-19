Galatasaray'da ikinci sakatlık: Noa Lang

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool'a konuk olan Galatasaray'da ikinci sakatlık yaşandı.
Galatasaray'da sakatlanan Victor Osimhen yerine ikinci yarının başına oyuna dahil olan Noa Lang, sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Sarı-kırmızılılarda sakatlanan Noa Lang yerine 80. dakikada Mauro Icardi oyuna dahil oldu.
TRT Spor'un haberine göre, Liverpool maçında sakatlanan Noa Lang'ın parmağı koptu.
Noa Lang, reklam panolarına çarpmasının ardından sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
