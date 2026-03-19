18 Mart
Liverpool-Galatasaray
4-0
18 Mart
Barcelona-Newcastle
7-2
18 Mart
Bayern Munih-Atalanta
4-1
18 Mart
Tottenham-Atletico Madrid
3-2
18 Mart
Braga-Ferencvaros
4-0
18 Mart
Alanyaspor-Kocaelispor
5-0
18 Mart
Başakşehir-Antalyaspor
0-0
18 Mart
Eyüpspor-Trabzonspor
0-1

Dominik Szoboszlai: "Kişisel algıladım"

Liverpool forması giyen Dominik Szoboszlai, Galatasaray maçının ardından konuştu.

calendar 19 Mart 2026 01:21 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2026 01:37
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Dominik Szoboszlai: 'Kişisel algıladım'
Liverpool forması giyen Dominik Szoboszlai, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Macar futbolcu, "Tottenham maçından sonra da söylemiştim; belki takımı kırmış olabilirim ama bence tam da buna ihtiyacımız vardı. Bu maçta her şeyi doğru bir şekilde ortaya koyduk. Taraftarların mutsuz olduğunuz biliyorum ama eğer kendimizden memnun değilsek, asıl sorun budur." dedi. [Szoboszlai, Tottenham maçının ardından, "Böyle giderse Konferans Ligi'ne razı olmamız gerekecek! Neden böyle oluyor gerçekten bilmiyorum." demişti.]

Szoboszlai, "Tek istediğim takımın başarılı olması. Bunun için elimden geleni yapmak istiyorum." sözlerini sarf etti.

"KİŞİSEL ALGILADIM"

Dominik Szoboszlai, "İlk maçın ardından röportaj yaparken kutlamaları duydum. Bunu biraz kişisel algıladım ve sanırım birkaçımız da öyle yaptı. Belki de niyetleri bu değildi ama bu bize itici güç verdi ve ilk saniyeden itibaren tamamen oyuna odaklandık." diye konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
