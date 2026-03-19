Dominik Szoboszlai: 'Kişisel algıladım'

Liverpool forması giyen Dominik Szoboszlai, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Macar futbolcu, "Tottenham maçından sonra da söylemiştim; belki takımı kırmış olabilirim ama bence tam da buna ihtiyacımız vardı. Bu maçta her şeyi doğru bir şekilde ortaya koyduk. Taraftarların mutsuz olduğunuz biliyorum ama eğer kendimizden memnun değilsek, asıl sorun budur." dedi. [Szoboszlai, Tottenham maçının ardından, "Böyle giderse Konferans Ligi'ne razı olmamız gerekecek! Neden böyle oluyor gerçekten bilmiyorum." demişti.]



Szoboszlai, "Tek istediğim takımın başarılı olması. Bunun için elimden geleni yapmak istiyorum." sözlerini sarf etti.



"KİŞİSEL ALGILADIM"



Dominik Szoboszlai, "İlk maçın ardından röportaj yaparken kutlamaları duydum. Bunu biraz kişisel algıladım ve sanırım birkaçımız da öyle yaptı. Belki de niyetleri bu değildi ama bu bize itici güç verdi ve ilk saniyeden itibaren tamamen oyuna odaklandık." diye konuştu.



