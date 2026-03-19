Anadolu Efes'in rakibi Monaco

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 32. haftasında Fransa'nın Monaco takımını konuk edecek.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.
Lacivert-beyazlı takım, geride kalan haftalarda aldığı 10 galibiyet ve 21 yenilgi ile 18. sırada kendine yer buldu.
Anadolu Efes, EuroLeague'de son maçında Almanya'nın Bayern Münih takımını deplasmanda 81-80 mağlup etti.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Fransa'da oynanan mücadeleyi Monaco, 102-66 kazanmıştı.
Fransız ekibi, 17 galibiyet, 14 yenilgiyle EuroLeague'de 8. sırada bulunuyor.
