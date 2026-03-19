18 Mart
Liverpool-Galatasaray
4-0
18 Mart
Barcelona-Newcastle
7-2
18 Mart
Bayern Munih-Atalanta
4-1
18 Mart
Tottenham-Atletico Madrid
3-2
18 Mart
Braga-Ferencvaros
4-0
18 Mart
Alanyaspor-Kocaelispor
5-0
18 Mart
Başakşehir-Antalyaspor
0-0
18 Mart
Eyüpspor-Trabzonspor
0-1

Anadolu Efes'in rakibi Monaco

Anadolu Efes, EuroLeague'de Fransız ekibi Monaco ile karşı karşıya gelecek.

19 Mart 2026 02:56
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Anadolu Efes'in rakibi Monaco
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 32. haftasında Fransa'nın Monaco takımını konuk edecek.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.

Lacivert-beyazlı takım, geride kalan haftalarda aldığı 10 galibiyet ve 21 yenilgi ile 18. sırada kendine yer buldu.

Anadolu Efes, EuroLeague'de son maçında Almanya'nın Bayern Münih takımını deplasmanda 81-80 mağlup etti.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Fransa'da oynanan mücadeleyi Monaco, 102-66 kazanmıştı.

Fransız ekibi, 17 galibiyet, 14 yenilgiyle EuroLeague'de 8. sırada bulunuyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
