Abdülkerim Bardakcı: 'Hakem hep Liverpool'a çaldı'

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a 4-0 kaybederek Şampiyonlar Ligi'nden elendiği karşılaşma sonrası Abdülkerim Bardakcı açıklamalarda bulundu.
Hakem kararlarını eleştiren Abdülkerim Bardakcı "Hakem tüm takdir haklarını rakipten yana kullandı." diye konuştu.
Gelecek sezon için açıklama yapan Abdülkerim Bardakcı "Savunma açısından bugüne kadar iyi gelmiştik. Dünyanın en iyi futbolcularına karşı çok iyi savunma yaptığımız maçlar çıkardık ama bugün yenildik, yapacak bir şey yok. Seneye daha güçlü döneceğiz." ifadelerini kullandı.
Ayrıca Abdülkerim Bardakcı "Lang'ın parmağı çok kötü olmuş. Tam görmedim ama içeride konuşuluyordu. İnsan sağlığı futboldan daha önemli. Lang'a ve Osi'ye çok geçmiş olsun. Maça avantajlı olarak gelmiştik ama iyi başlayamadık maalesef. Bu, bize büyük bir deneyim ve tecrübe oldu. Ülkemizi gururla temsil ettik." dedi.
