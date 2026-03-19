18 Mart
Liverpool-Galatasaray
4-0
18 Mart
Barcelona-Newcastle
7-2
18 Mart
Bayern Munih-Atalanta
4-1
18 Mart
Tottenham-Atletico Madrid
3-2
18 Mart
Braga-Ferencvaros
4-0
18 Mart
Alanyaspor-Kocaelispor
5-0
18 Mart
Başakşehir-Antalyaspor
0-0
18 Mart
Eyüpspor-Trabzonspor
0-1

Abdülkerim Bardakcı: "Hakem hep Liverpool'a çaldı"

Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı, Liverpool ile oynadıkları rövanş sonrası konuştu.

19 Mart 2026 01:59 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2026 02:46
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a 4-0 kaybederek Şampiyonlar Ligi'nden elendiği karşılaşma sonrası Abdülkerim Bardakcı açıklamalarda bulundu.

Hakem kararlarını eleştiren Abdülkerim Bardakcı "Hakem tüm takdir haklarını rakipten yana kullandı." diye konuştu.

Gelecek sezon için açıklama yapan Abdülkerim Bardakcı "Savunma açısından bugüne kadar iyi gelmiştik. Dünyanın en iyi futbolcularına karşı çok iyi savunma yaptığımız maçlar çıkardık ama bugün yenildik, yapacak bir şey yok. Seneye daha güçlü döneceğiz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Abdülkerim Bardakcı "Lang'ın parmağı çok kötü olmuş. Tam görmedim ama içeride konuşuluyordu. İnsan sağlığı futboldan daha önemli. Lang'a ve Osi'ye çok geçmiş olsun. Maça avantajlı olarak gelmiştik ama iyi başlayamadık maalesef. Bu, bize büyük bir deneyim ve tecrübe oldu. Ülkemizi gururla temsil ettik." dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
