Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'ne veda!

Karşılaşmada Liverpool'un gollerini 25. dakikada Dominik Szoboszlai, 51. dakikada Hugo Ekitike, 53. dakikada Ryan Gravenberch ve 62. dakikada Muhammed Salah attı.
Liverpool'da Muhammed Salah, 45+4. dakikada penaltıda Uğurcan Çakır'ı geçemedi.
Bu sonucun ardından Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etti. Liverpool, Devler Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Liverpool, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek.
OKAN BURUK'UN KADROSU
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında İngiltere temsilcisi Liverpool'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'ine göre biri zorunlu 4 değişiklik yaptı.
Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi'nde de yoluna devam ediyor. Son 16 turunda yer alan Galatasaray, İstanbul'da 1-0 mağlup ettiği İngiliz temsilcisi Liverpool'a konuk oldu.
Sarı-kırmızılı ekip, Anfield Stadı'ndaki mücadeleye Uğurcan Çakır, Sacha Boey, Wilfried Singo, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, Roland Sallai, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ilk 11'i ile çıktı.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde Batuhan Şen, Günay Güvenç, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Noa Lang yer aldı.
Teknik direktör Okan Buruk, Süper Lig'in 26. haftasında sahalarında RAMS Başakşehir'i 3-0 yendikleri mücadelenin ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.
Buruk, Başakşehir mücadelesinde ilk 11'de görevlendirdiği Davinson Sanchez'den cezası nedeniyle Liverpool karşısında yararlanamadı. Tecrübeli teknik adam, söz konusu mücadelenin başlangıç kadrosunda görev verdiği Yunus, Eren ve Lang'ı yedeğe çekti. Okan Buruk, bu oyuncuların yerine Abdülkerim, Boey, Jakobs ve Lemina'yı oynattı.
SALLAI SAĞ KANATTA BAŞLADI
Sarı-kırmızılı ekibin Macar futbolcusu Roland Sallai, Liverpool'a karşı hücumun sağ tarafından görev yaptı.
Galatasaray'daki ikinci sezonunu geçiren 28 yaşındaki futbolcu, 71. resmi maçına Liverpool karşısında çıktı. Teknik direktör Okan Buruk'un farklı mevkilerde yararlandığı Sallai, bu maçların 40'ından fazlasında sağ bekte oynadı.
Tecrübeli futbolcu, Liverpool mücadelesinde sağ bek Sacha Boey'in önünde hücumda görev aldı.
YASAĞA RAĞMEN TRİBÜNDELER
Cezaları nedeniyle maça alınmayan Türk taraftarlar, mücadeleyi ev sahibi ekip tribününden bilet alarak izledi.
UEFA Disiplin Kurulu, sarı-kırmızılı takımın taraftarlarına İtalya temsilcisi Juventus ile son 16 play-off turu rövanşında deplasmanda yapılan müsabakada yaşanan olaylardan dolayı ceza verdi.
Galatasaray'ın kritik müsabakasını kaçırmak istemeyen taraftarlar, ev sahibi taraftarın arasında mücadeleyi seyretti. Birçok Türk taraftarın Liverpool forması giyerek tribüne girdiği gözlendi.
MAÇIN HAKEMİ DEĞİŞTİ
Liverpool-Galatasaray müsabakasını hakem Szymon Marciniak sakatlanması üzerine dördüncü hakem Pawel Raczkowski yönetti.
Mücadeleyi yöneteceği açıklanan Marciniak, ısınma sırasında sakatlık yaşadığı bildirildi. Tecrübeli hakemin yerine karşılaşmada dördüncü hakem Raczkowski düdük çaldı.
LIVERPOOL ÖNE GEÇTİ
Karşılaşmanın 25 dakikasında gol çıkmadı. Bu dakikada ise Liverpool, Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti.
Bu dakikada kullanılan kornerde Mac Allister, ceza yayındaki Dominik Szoboszlai'yi gördü. Macar futbolcunun bekletmeden yaptığı vuruş ağlara gitti.
UĞURCAN'DAN GEÇİT YOK!
Liverpool, karşılaşmanın 29. dakikasında ikinci gole yaklaştı. Savunmanın arkasına sarkan ve kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalan Muhammed Salah, milli file bekçisini geçemedi.
LIVERPOOL'DA PENALTI KARARI!
Liverpool, ilk yarının uzatma dakikalarında penaltı kazandı. Ismail Jakobs, ceza sahasında topu uzaklaştırmak isterken araya Dominik Szoboszlai girdi ve Macar futbolcu yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.
UĞURCAN, PENALTIYI KURTARDI
Liverpool'da kazanılan penaltıda Muhammed Salah, topun başına geçti. Uğurcan Çakır, Mısırlı futbolcunun 45+4'te kullandığı penaltıda gole izin vermedi.
UĞURCAN! UĞURCAN!
Uğurcan Çakır, ilk yarının son anlarında önce Salah ardından Florian Wirtz'in yakın mesafeden vuruşlarında gole izin vermedi.
İLK YARI 1-0 BİTTİ
Liverpool ile Galatasaray arasındaki maçın ilk yarısını İngiliz ekibi 1-0 önde tamamladı.
OSIMHEN OYUNDAN ÇIKTI
Galatasaray'da ilk yarıda sakatlık yaşayan Victor Osimhen, ikinci yarının başında oyundan çıktı ve Noa Lang oyuna dahil oldu. Bu değişiklik sonrası Barış Alper Yılmaz en uca geçti.
Sarı-kırmızılılarda bu dakikada Sacha Boey yerine de Leroy Sane oyuna dahil oldu. Boey'un oyundan çıkması sonrası Roland Sallai de sağ beke geçti.
LIVERPOOL'DAN İKİNCİ GOL
Liverpool, Galatasaray karşısında 51. dakikada ikinci golü buldu. Bu dakikada sağdan Salah'ın arka direğe yerden ortasında Hugo Ekitike, yakın mesafeden topu ağlara gönderdi.
LIVERPOOL YİNE ATTI
Liverpool, Galatasaray karşısında arka arkaya goller buldu ve 53. dakikada durum 3-0'a geldi. Bu dakikada Salah'ın ceza sahasından vuruşu kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Dönen topu Ryan Gravenberch ağlara gönderdi.
SALAH ATTI
Liverpool'da penaltıda kaleci Uğurcan Çakır'ı geçemeyen Muhammed Salah, 62. dakikada ise ceza sahası dışından sağ çaprazdan ağları havalandırdı ve durum 4-0'a geldi.
GALATASARAY'DA YİNE SAKATLIK
Galatasaray'da sakatlanan Victor Osimhen yerine ikinci yarının başında oyuna dahil olan Noa Lang da sakatlandı. Hollandalı futbolcu, sedyeyle oyundan çıktı. Galatasaray'da sakatlanan Lang yerine 80. dakikada Mauro Icardi oyuna dahil oldu.
MAÇ 4-0 BİTTİ
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray, Liverpool'a deplasmanda 4-0 kaybetti. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
25. dakikada sağ taraftan kullanılan korner atışında Mac Allister'ın ceza yayına gönderdiği topu, Szoboszlai penaltı noktasının gerisinden yerden bir vuruşla ağlarla buluşturdu: 1-0.
29. dakikada Abdülkerim'in hatalı pasında topla ceza alanına giren Muhammed Salah'ın vuruşunda, kaleci Uğurcan iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.
31. dakikada ceza alanında oluşan karambolde müsait pozisyonda topu önünde bulan Wirtz'in vuruşunda, savunmaya çarpan top kornere çıktı.
33. dakikada Szoboszlai'nin ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Uğurcan uçarak topun ağlara gitmesini önledi.
45+2. dakikada Szoboszlai, Jakobs'un müdahalesiyle ceza alanında yerde kalınca hakem Pawel Raczkowski penaltı noktasını gösterdi.
45+4. dakikada Muhammed Salah'ın kullandığı atışta kaleci Uğurcan ayaklarıyla golü önledi.
45+5. dakikada Jakobs'un sol taraftan ortaladığı topa ön direkte Sallai kafayla vurdu. Kaleci Alisson meşin yuvarlağı kontrol etti.
45+6. dakikada Muhammed Salah'ın ceza alanı sağ çaprazından vuruşunda kaleci Uğurcan topu çeldi. Dönen topa Wirtz'in vuruşunda Uğurcan bir kez daha gole izin vermedi.
Liverpool, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
48. dakikada Wirtz'in pasıyla sol taraftan ceza alanında topla buluşan Ekitike'nin vuruşunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kontrol etti.
50. dakikada Ekitike'nin ceza alanının sağ tarafından pasıyla hareketlenen Salah'ın vuruşunda, kaleci Uğurcan gole izin vermedi.
51. dakikada Salah'ın sağ taraftan ceza alanına girer girmez çıkardığı topu arka direkte müsait durumdaki Ekitike ağlara gönderdi: 2-0.
53. dakikada ceza alanında topla buluşan Salah'ın vuruşunda kaleci Uğurcan'dan dönen topu önünde bulan Gravenberch takımını 3-0 öne geçirdi.
62. dakikada Wirtz ile verkaç yapan Salah'ın ceza alanı çizgisinin hemen önünden yaptığı şık vuruşta, top filelerle buluştu: 4-0.
67. dakikada Ekitike'nin sol taraftan ceza alanına gönderdiği topa Salah'ın vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü. Pozisyonun devamında Salah'ın çıkardığı topa müsait durumdaki Mac Allister'ın vuruşunda, kaleci Uğurcan son anda meşin yuvarlağı çelerek gole izin vermedi.
Karşılaşmayı 4-0 kazanan Liverpool, çeyrek finalde turnuvanın son şampiyonu Paris Saint-Germain ile eşleşti.
Stat: Anfield Road
Hakemler: Pawel Raczkowski, Tomasz Listkiewicz, Adam Kupsik (Polonya)
Liverpool: Alisson, Frimpong (Dk. 67 Jones), Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch (Dk. 89 Nyoni), Mac Allister, Salah (Dk. 74 Gakpo), Szoboszlai, Wirtz (Dk. 89 Ngumoha), Ekitike (Dk. 89 Chiesa)
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Boey (Dk. 46 Lang) (Dk. 80 Icardi), Singo, Abdülkerim Bardakcı (Dk. 73 Eren Elmalı), Jakobs, Torreira (Dk. 60 Yunus Akgün), Lemina, Sallai, Sara, Barış Alper Yılmaz, Osimhen (Dk. 46 Sane)
Goller: Dk. 25 Szoboszlai, Dk. 51 Ekitike, Dk. 53 Gravenberch, Dk. 62 Salah (Liverpool)
