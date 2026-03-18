18 Mart
Liverpool-Galatasaray
23:00
18 Mart
Barcelona-Newcastle
7-2
18 Mart
Bayern Munih-Atalanta
23:00
18 Mart
Tottenham-Atletico Madrid
23:00
18 Mart
Braga-Ferencvaros
4-0
18 Mart
Alanyaspor-Kocaelispor
5-0
18 Mart
Başakşehir-Antalyaspor
0-0
18 Mart
Eyüpspor-Trabzonspor
0-1

Felipe Augusto: "Gol ve 3 puan için mutluyum"

Trabzonspor forması giyen Felipe Augusto, Eyüpspor maçının ardından konuştu.

calendar 18 Mart 2026 22:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Brezilyalı futbolcu, "Hem gol hem de 3 puan için çok mutluyum. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Rakibimizin böyle oynayacağını biliyorduk ama bizim için önemli olan 3 puanı almaktı. Bunun benim golümle gelmesi ayrıca mutlu ediyor beni." dedi.

Felipe Augusto, "En önemli olan takıma yardımcı olabilmek. Bazen gol, bazen asist, bazen mücadele ile olur bu. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Şu anda yaptıklarımdan çok mutluyum. Üzerine koymaya çalışıyorum. Daha öğreneceklerim var ama sıkı çalışarak takıma yardım etmeye çalışıyorum. Trabzonspor'a, hocamıza teşekkür ederim bana güvendikleri ve bu fırsatı verdikleri için. Ben de bu fırsatı değerlendirip takıma yardımcı olmaya çalışıyorum." diye konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
