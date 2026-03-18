18 Mart
Liverpool-Galatasaray
3-059'
18 Mart
Barcelona-Newcastle
7-2
18 Mart
Bayern Munih-Atalanta
3-058'
18 Mart
Tottenham-Atletico Madrid
2-160'
18 Mart
Braga-Ferencvaros
4-0
18 Mart
Alanyaspor-Kocaelispor
5-0
18 Mart
Başakşehir-Antalyaspor
0-0
18 Mart
Eyüpspor-Trabzonspor
0-1

Okan Buruk'tan Liverpool'a 4 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir maçına göre Liverpool rövanşında kadroda 4 değişiklik yaptı.

18 Mart 2026 23:12
Haber: AA, Fotoğraf: AA
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında İngiltere temsilcisi Liverpool'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'ine göre biri zorunlu 4 değişiklik yaptı.

Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi'nde de yoluna devam ediyor. Son 16 turunda yer alan Galatasaray, İstanbul'da 1-0 mağlup ettiği İngiliz temsilcisi Liverpool'a konuk oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, Anfield Stadı'ndaki mücadeleye Uğurcan Çakır, Sacha Boey, Wilfried Singo, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, Roland Sallai, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ilk 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Batuhan Şen, Günay Güvenç, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Noa Lang yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, Süper Lig'in 26. haftasında sahalarında RAMS Başakşehir'i 3-0 yendikleri mücadelenin ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.

Buruk, Başakşehir mücadelesinde ilk 11'de görevlendirdiği Davinson Sanchez'den cezası nedeniyle Liverpool karşısında yararlanamadı. Tecrübeli teknik adam, söz konusu mücadelenin başlangıç kadrosunda görev verdiği Yunus, Eren ve Lang'ı yedeğe çekti. Okan Buruk, bu oyuncuların yerine Abdülkerim, Boey, Jakobs ve Lemina'yı oynattı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
