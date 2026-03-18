Newcastle ve Aston Villa'dan Thuram hamlesi!

Inter'in golcü futbolcusu Marcus Thuram, İngiliz ekiplerini peşine taktı.



İtalyan basınında yer alan habere göre, Newcastle United ve Aston Villa, Thuram ile ilgileniyor. İki ekibin, Fransız golcünün transferi için ilk adımları attığı belirtildi.



Thuram'a bu ekipler dışında Suudi Arabistan'dan da ilgi olduğu ancak 28 yaşındaki futbolcunun tercihinin Premier Lig olduğu öne sürüldü.



Inter forması altında bu sezon 35 maçta süre bulan Thuram, 12 gol attı ve 5 asist yaptı.



