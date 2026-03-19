Fortnite sunucu ne zaman açılacak? 2026

Epic Games'in devasa harita değişiklikleri, yeni sezon silahları ve sürpriz etkinlikleri oyuna entegre etmek için uyguladığı planlı bakım çalışmaları, zaman zaman uzun saatler sürebiliyor. Ekranda "sunucular çevrimdışı" hatasıyla karşılaşan ve lobide bekleyen milyonlarca rekabetçi oyuncu, yeni içeriklere bir an önce ulaşmak için resmi kaynaklardan gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Fortnite sunucu ne zaman açılacak?

Epic Games tarafından yürütülen kapsamlı yama ve planlı bakım çalışmaları nedeniyle Fortnite sunucuları geçici olarak erişime kapatıldı. Geliştirici ekibin resmi durum bildirim sayfaları üzerinden yapılan son dakika açıklamalarına göre, sunucuların Türkiye saati ile (TSİ) öğle saatlerinin ardından, genellikle 14.00 ile 16.00 arasında kademeli olarak yeniden aktif hale getirilmesi planlanıyor. Ancak entegre edilen devasa yama boyutları ve yaşanabilecek teknik aksaklıklar bu süreyi esnetebiliyor.



Oyuncuların giriş ekranında karşılaştığı bağlantı hataları veya uzun eşleştirme kuyrukları, genellikle teknik bir çökmeden ziyade Epic Games'in yeni yama dosyalarını ana sunuculara yükleme sürecinden kaynaklanmaktadır. Yani oyun aniden çökmüş değil, sistem tamamen yeni sezona veya güncel içeriklere hatasız bir şekilde hazırlanmak için planlı bir "bakım (downtime)" moduna alınmıştır. Bu süreçte eşleştirme motorları kasıtlı olarak devre dışı bırakılır.