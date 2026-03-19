19 Mart
Rayo Vallecano-Samsunspor
23:00
19 Mart
Beşiktaş-Kasımpaşa
20:00
19 Mart
Rakow-Fiorentina
20:45
19 Mart
Konyaspor-Gençlerbirliği
20:00
19 Mart
Kayserispor-Karagümrük
0-044'
19 Mart
Strasbourg-Rijeka
23:00
19 Mart
Shakhtar-Lech Poznan
23:00
19 Mart
Sparta Prag-Alkmaar
23:00
19 Mart
FC Midtjylland-N. Forest
20:45
19 Mart
Lyon-Celta Vigo
20:45
19 Mart
AEK Larnaca-C.Palace
20:45
19 Mart
AEK Athens-NK Celje
20:45
19 Mart
Aston Villa-Lille
23:00
19 Mart
Real Betis-Panathinaikos
23:00
19 Mart
FC Porto-VfB Stuttgart
23:00
19 Mart
Roma-Bologna
23:00
19 Mart
Freiburg-Genk
20:45
19 Mart
Mainz 05-Sigma Olomouc
20:45

Karşıyaka'nın grup şansızlığı

Karşıyaka, 25 maçta 56 puan ve 2,24 ortalama yakalamasına rağmen grubunda üçüncü sırada kaldı. Lider Kütahyaspor 66, Eskişehirspor ise 60 puana ulaştı. Kaf-Kaf, bitime 5 hafta kala Play-Off hazırlıklarına başladı.

19 Mart 2026
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
3'üncü Lig'de üst üste 3'üncü kez Play-Off oynamaya çok yaklaşan Karşıyaka son 3 yılda iddialı kadrolar kurmasına rağmen zorlu gruplara düşerek şampiyonluk hedefinin gerisinde kaldı.

Kaf-Kaf büyük umutlarla girdiği 2023-2024 sezonunu üçüncü sırada tamamlayıp Play-Off'ta ilk turda elenirken, yeşil-kırmızılıların 5 puan önünde şampiyon olan Batman Petrolspor'un yanı sıra ikinci Elazığspor da güçlü kadrosuyla Play-Off'tan 2'nci Lig'e yükseldi. Yaptığı yatırımla geçen sezon 2'nci Lig'de de Play-Off finali oynayan Batman bu sezon ise şampiyonluk yarışında lider durumda.

Geçen sezona ilk 8 haftada 7'de 7 yaparak namağlup lider başlayan Karşıyaka ardından Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ın ani vefatı ve kulüpteki bitmeyen kongre süreçleriyle sarsıldı.

Bu periyotta Karşıyaka'nın grupta 18 yıl sonra yolunun kesiştiği Bursaspor liderliği devralarak sezon sonuna kadar bırakmadı. Her çevreden büyük destek alıp transfer yasağını açarak yıldızlar topluluğu niteliğinde bir kadro kuran Bursaspor'la ilk maçta berabere kalan, rövanşta ise evinde yenen Karşıyaka, grubu şampiyon tamamlayan rakibinin ardından ikinci olsa da Play-Off'ta elenmekten kurtulamadı. Bursaspor'u yendiği normal sezonun son maçında seyirci yasağı alan Kaf-Kaf, taraftarından yoksun çıktığı Play-Off eşleşmesinde Muşspor'a evinde yenildi. Bu sezon büyük paralar harcayan Bursaspor ve Muşspor 2'nci Lig'de de şampiyonluk yarışı veriyor.

LİDERLERDEN FAZLA PUAN TOPLADI

Son 8 yıldır yer aldığı ligde bu sezon değişen statüyle genç ağırlıklı bir kadro kuran Karşıyaka ilk yarıda yine namağlup liderliğe yükseldi.

Futbol Federasyonu'nun lig oynanırken başlattığı bahis soruşturmasında ilk 11'den 8 futbolcusu hak mahrumiyeti cezası alan İzmir temsilcisi zirveden inse de yarışı bırakmadı.

Kaf-Kaf'ın yer aldığı 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yine büyük yatırım yapan Kütahyaspor ve Eskişehirspor ilk iki sırayı paylaşırken, üçüncü sıradaki Karşıyaka sezon boyunca yaşadığı şanssızlıklara rağmen diğer grupların liderlerinden bile daha çok puan topladı.

Ligde 1'inci Grup'ta İnegöl Kafkasspor 50, 2'nci Grup'ta 12 Bingölspor 49, 3'üncü Grup'ta Sebat Gençlikspor 57 puanla lider durumdayken, 25 maçta 56 puan alan Karşıyaka grubunda üçüncü olabildi.

Karşıyaka'nın grubundaki lider Kütahyaspor 66, Eskişehirspor 60 puan aldı. Oynadığı 25 maçta 17 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyetle maç başına 2,24 puan ortalaması yakalayan Kaf-Kaf ancak üçüncü olabildi. Kaf-Kaf bitime 5 maç kala yine Play-Off hazırlıkları yapıyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
17 Kayserispor 27 3 12 12 20 48 21
18 Karagümrük 27 4 6 17 24 46 18
