19 Mart
Rayo Vallecano-Samsunspor
23:00
19 Mart
Beşiktaş-Kasımpaşa
20:00
19 Mart
Rakow-Fiorentina
20:45
19 Mart
Konyaspor-Gençlerbirliği
20:00
19 Mart
Kayserispor-Karagümrük
16:00
19 Mart
Strasbourg-Rijeka
23:00
19 Mart
Shakhtar-Lech Poznan
23:00
19 Mart
Sparta Prag-Alkmaar
23:00
19 Mart
FC Midtjylland-N. Forest
20:45
19 Mart
Lyon-Celta Vigo
20:45
19 Mart
AEK Larnaca-C.Palace
20:45
19 Mart
AEK Athens-NK Celje
20:45
19 Mart
Aston Villa-Lille
23:00
19 Mart
Real Betis-Panathinaikos
23:00
19 Mart
FC Porto-VfB Stuttgart
23:00
19 Mart
Roma-Bologna
23:00
19 Mart
Freiburg-Genk
20:45
19 Mart
Mainz 05-Sigma Olomouc
20:45

Sivasspor, İsmet Taşdemir ile yükselişe geçti!

calendar 19 Mart 2026 11:26
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde ligde yükselişe geçti.

Sezona teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile başlayan, daha sonra Mehmet Altıparmak ile anlaşan kırmızı-beyazlı ekip, beklenen başarılı sonuçların gelmemesi üzerine son olarak 10 Şubat'ta görevi İsmet Taşdemir'e teslim etti.

Kırmızı-beyazlı ekibi 30 puanla ligin 14. sırasında devralan Taşdemir, ilk maçında 25. haftada İmaj Altyapı Vanspor ile 3-3 berabere kaldı.

Ligin 26. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan Taşdemir yönetimindeki Sivasspor, 27. haftada ise evinde Sakaryaspor'u 4-1 mağlup etmeyi başardı.

Ligde 28. haftada deplasmanda Serikspor'u 1-0 mağlup eden Taşdemir yönetimindeki Sivasspor, 29. haftada ise sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup oldu.

Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki kırmızı-beyazlılar, ligin 30. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 ve 31. haftada ise sahasında Eminevim Ümraniyespor'u 1-0 mağlup ederek, üst üste 2 galibiyet aldı ve ligdeki çıkışını sürdürdü.


Taşdemir yönetiminde Sivasspor 7 maçta 4 galibiyet aldı

Ligde son 7 maçta Sivasspor'un başında sahaya çıkan Taşdemir, 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak takımını düşme potasından uzaklaştırdı.

Sivasspor, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile 11 maçta 14 puan toplamıştı.

Teknik direktör Mehmet Altıparmak ise takımın başında çıktığı 8 maçta 11 puan toplamış, 7 Ocak'ta bahis soruşturması kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilmiş ve 9 ay hak mahrumiyeti cezası almıştı.

 

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.