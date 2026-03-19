19 Mart
Rayo Vallecano-Samsunspor
23:00
19 Mart
Beşiktaş-Kasımpaşa
20:00
19 Mart
Rakow-Fiorentina
20:45
19 Mart
Konyaspor-Gençlerbirliği
20:00
19 Mart
Kayserispor-Karagümrük
16:00
19 Mart
Strasbourg-Rijeka
23:00
19 Mart
Shakhtar-Lech Poznan
23:00
19 Mart
Sparta Prag-Alkmaar
23:00
19 Mart
FC Midtjylland-N. Forest
20:45
19 Mart
Lyon-Celta Vigo
20:45
19 Mart
AEK Larnaca-C.Palace
20:45
19 Mart
AEK Athens-NK Celje
20:45
19 Mart
Aston Villa-Lille
23:00
19 Mart
Real Betis-Panathinaikos
23:00
19 Mart
FC Porto-VfB Stuttgart
23:00
19 Mart
Roma-Bologna
23:00
19 Mart
Freiburg-Genk
20:45
19 Mart
Mainz 05-Sigma Olomouc
20:45

Ayton: "Kendimi %110 Lakers'a adamış durumdayım!"

Los Angeles Lakers'ın uzun oyuncusu Deandre Ayton, takım içindeki rolünü tamamen benimsediğini ve bireysel skor hedeflerinden vazgeçerek savunma ve ribaund odaklı bir oyun anlayışına geçtiğini açıkladı.

19 Mart 2026 13:01
The Athletic'e konuşan Ayton,
"Tamamen adapte oldum, yüzde 110 diyebilirim. Umarım yaptığım işi görüyorsunuzdur," ifadelerini kullandı.

Bu değişimin, Denver Nuggets karşısında alınan bir deplasman mağlubiyetinin ardından geldiğini belirten Ayton, o maçtan sonra kendisine önemli bir öz eleştiri yaptığını söyledi.

"Skor üretmemize gerek yok. Enerjimi savunmaya verdim. Aynaya baktım ve 'Buraya efor oyuncusu olmaya geldin, ribaund al, pozisyonları kapat, sahada çok koş, uzunları ve süperstarları zorla' dedim. Ve açıkçası bundan keyif alıyorum," sözleriyle yeni rolünü anlattı.

Lakers, Luka Doncic, LeBron James ve Austin Reaves önderliğinde hücum gücünü zaten sağlarken, başantrenör JJ Redick'in Ayton'dan beklentisi pota altını savunması ve ribaundlarla hücum sürekliliğini artırması yönünde oldu.

Ayton da bu rolü tamamen benimseyerek takımın son dönemdeki başarısına önemli katkı sağladı. Lakers, son 10 maçta 9 galibiyet elde etti.

Geçtiğimiz yaz Portland Trail Blazers ile olan kontratından 10 milyon dolarlık fedakârlık yapan Ayton, ardından Lakers ile 2 yıl 16.6 milyon dolarlık sözleşme imzalamıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
