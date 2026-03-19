Ayton: 'Kendimi %110 Lakers'a adamış durumdayım!'

Los Angeles Lakers'ın uzun oyuncusu Deandre Ayton, takım içindeki rolünü tamamen benimsediğini ve bireysel skor hedeflerinden vazgeçerek savunma ve ribaund odaklı bir oyun anlayışına geçtiğini açıkladı.



The Athletic'e konuşan Ayton,

"Tamamen adapte oldum, yüzde 110 diyebilirim. Umarım yaptığım işi görüyorsunuzdur," ifadelerini kullandı.



Bu değişimin, Denver Nuggets karşısında alınan bir deplasman mağlubiyetinin ardından geldiğini belirten Ayton, o maçtan sonra kendisine önemli bir öz eleştiri yaptığını söyledi.



"Skor üretmemize gerek yok. Enerjimi savunmaya verdim. Aynaya baktım ve 'Buraya efor oyuncusu olmaya geldin, ribaund al, pozisyonları kapat, sahada çok koş, uzunları ve süperstarları zorla' dedim. Ve açıkçası bundan keyif alıyorum," sözleriyle yeni rolünü anlattı.



Lakers, Luka Doncic, LeBron James ve Austin Reaves önderliğinde hücum gücünü zaten sağlarken, başantrenör JJ Redick'in Ayton'dan beklentisi pota altını savunması ve ribaundlarla hücum sürekliliğini artırması yönünde oldu.



Ayton da bu rolü tamamen benimseyerek takımın son dönemdeki başarısına önemli katkı sağladı. Lakers, son 10 maçta 9 galibiyet elde etti.



Geçtiğimiz yaz Portland Trail Blazers ile olan kontratından 10 milyon dolarlık fedakârlık yapan Ayton, ardından Lakers ile 2 yıl 16.6 milyon dolarlık sözleşme imzalamıştı.



