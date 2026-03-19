18 Mart
Liverpool-Galatasaray
4-0
18 Mart
Barcelona-Newcastle
7-2
18 Mart
Bayern Munih-Atalanta
4-1
18 Mart
Tottenham-Atletico Madrid
3-2
18 Mart
Braga-Ferencvaros
4-0
18 Mart
Alanyaspor-Kocaelispor
5-0
18 Mart
Başakşehir-Antalyaspor
0-0
18 Mart
Eyüpspor-Trabzonspor
0-1

Taylan Bulut için Almanya'dan iki kulüp devrede

Beşiktaş'ta Taylan Bulut'un geleceği netleşmeye başlıyor. Almanya'dan iki kulübün genç oyuncuya talip olduğu ve görüşmelerin başladığı öğrenildi.

19 Mart 2026 09:11
Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen isimler arasında yer alan Taylan Bulut için transfer gelişmeleri yaşanıyor. Siyah-beyazlı oyuncuya Almanya'dan iki kulübün talip olduğu iddia edildi.

Gazeteci Ertan Süzgün'ün aktardığı bilgilere göre, genç futbolcuya ilgi gösteren kulüplerin oyuncu tarafıyla temas kurduğu ve görüşmelerin başladığı öğrenildi.

AYRILIK İHTİMALİ GÜÇLENİYOR

Son haftalarda maç kadrolarında yer almayan Taylan Bulut'un geleceği belirsizliğini korurken, bu gelişmeler ayrılık ihtimalini güçlendirdi. Siyah-beyazlı kulüpte teknik heyetin planları arasında yer almayan oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.

Almanya'dan gelen ilginin somut bir teklife dönüşmesi halinde Beşiktaş yönetiminin transfer görüşmelerine resmi olarak dahil olacağı ifade ediliyor.

OYUNCU TARAFI GÖRÜŞMELER BAŞLADI

İddialara göre Taylan Bulut'un temsilcileri, Almanya'dan talip olan kulüplerle görüşmelere başladı. Sürecin kısa süre içerisinde netlik kazanması ve tarafların anlaşması halinde transferin yaz döneminde gerçekleşmesi bekleniyor.

Beşiktaş cephesi ise oyuncunun durumunu sezon sonuna kadar takip ederek en doğru kararı vermeyi planlıyor.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
